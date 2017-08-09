Утром вероятна коррекция рынка акций вниз под влиянием внешнего фона - ИФ "Олма"

"Сегодня в начале торгов акциями вероятна коррекция вниз под влиянием внешнего фона. Усиление напряженности в американо-корейской риторике стало поводом к некоторому сокращению готовности инвесторов к принятию риска, что выразилось в приостановке роста на фондовом рынке США, повышении цен на драгметаллы и повышении по индексу волатильности VIX. Итоги заседания технического комитета ОПЕК+, на первый взгляд, благоприятны для рынка – Ирак, ОАЭ, Малайзия и Казахстан, ранее отстававшие от плана по сокращению добычи, подтвердили готовность к выполнению соглашений по ограничению поставок. Однако некоторые из участников (например, Ирак) утверждают, что и ранее выполняли условия соглашения, в то время как данные ОПЕК сильно расходятся с этим мнением. Кроме того, возможное положительное влияние действий ОПЕК может быть компенсировано увеличением добычи в США – Минэнергетики повысило прогноз по объемам добычи на ближайшие годы. На валютном рынке пока остается актуальным сценарием консолидация вблизи отметки 60 по паре доллар-рубль", - комментирует ситуацию ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев.