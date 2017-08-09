Нефть проявляет скептицизм - eToro

Накануне котировки Brent снова продемонстрировали внутридневную просадку, подешевев почти на 0,6%, хотя в моменте цена касалась 4-дневного максимума на отметке 52,72. Уровень 53 остается недосягаемым для котировок, которые старательно игнорировали позитивные сигналы, решив проявить скептицизм, отмечает региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас.

Отчасти снижение котировок можно объяснить завышенными ожиданиями относительно встречи технического комитета ОПЕК. Игроки рассчитывали услышать приободряющие заявления о высоком уровне исполнения обязательств, движении рынка в сторону ребалансировки и, возможно, потенциальном присоединении Ливии и Нигерии к соглашению. Но все ограничилось тем, что ОАЭ, Ирак, Казахстан и Малайзия, которые отличаются самым низким уровнем соблюдения квот, пообещали в ближайшие месяцы исправиться и выйти на полное выполнение условий сделки. Этого "быкам" было явно недостаточно, тем более, что за время существования соглашения рынок уже слышал немало обещаний.

Кроме того, отчет Американского института нефти оказался не таким радужным, как хотелось бы трейдерам. Запасы нефти сократились на внушительные 7,8 млн баррелей против прогноза падения лишь на 2,2 млн. Вследствие многонедельного снижения показателя, которое началось в апреле, с начала года объемы запасов в Штатах сократились на 13594 млн баррелей. Но игроков смутило увеличение запасов бензина на 1,5 млн баррелей – ровно настолько рынок ожидал падения.

После неоднозначной статистики API, сегодняшние официальные данные от Минэнерго привлекут особенно пристальное внимание. Если подтвердится рост запасов бензина, Brent не получит толчка к росту, даже если объемы сырой нефти заметно упадут. А в случае роста запасов котировки и вовсе рискуют продолжить падение, предупреждает специалист eToro.