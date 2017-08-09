Индекс ММВБ окажется под давлением продаж - ИФК "Солид"

"Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается умеренно негативное. Котировки октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опустились ниже отметки в $52 за баррель на фоне всплеска геополитической напряженности вокруг Северной Кореи, несмотря на вышедшие данные отраслевой статистики Американского института нефти (API), указавшие на значительное сокращение запасов "черного золота" в США. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром несут небольшие потери. Основные азиатские фондовые индикаторы большей частью демонстрируют отрицательную динамику. Премаркет европейской сессии сигнализирует о понижении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня. Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе 1980-1985 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что в условиях неблагоприятного внешнего фона этот фондовый индикатор окажется под давлением продаж", - отмечает начальник аналитического отдела ИФК "Солид" Олег Шагов.