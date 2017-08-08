Рынок акций РФ во вторник заметно подрос благодаря позитивной конъюнктуре мировых площадок

Москва. 8 августа. Рынок акций РФ по итогам торгов вторника заметно подрос благодаря позитивной конъюнктуре мировых рынков капитала, а также наметившейся стабилизации ситуации на нефтяных площадках.

К 18:50 МСК индекс ММВБ составил 1989,61 пункта (+0,98%), индекс РТС - 1048,69 пункта (+1,55%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 3,8%.

Лидерами роста выступают акции "Московской биржи" (+3,8%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+3,6%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+3,6%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+3,4%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+2,7%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+2,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+2,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,9%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) РФ (+1,7%, "префы" прибавили в цене 2,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,8%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,1%).

Вместе с тем на отрицательной территории закрылись торги акциями "Юнипро" (MOEX: UPRO) (-4,7%), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (-2,3%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-1,9%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,7%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,8%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,1%).

Акции АФК "Система" снизились на торгах "Московской биржи" на фоне состоявшегося во вторник очередного заседания суда по иску к компании на сумму более 170 млрд рублей со стороны "Роснефти" и "Башнефти". На пике падения котировки акций АФК опускались в начале торгов вторника до 10,865 рубля за штуку (-6,3% к закрытию понедельника). Арбитражный суд Башкирии в среду, 9 августа, продолжит рассмотрение иска НК "Роснефть" и ПАО "Башнефть" к АФК "Система" о взыскании 170,6 млрд рублей убытков, причиненных "Башнефти" в результате действий АФК по реорганизации НК в 2014 году.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рост российских акций 8 августа был связан с отыгрыванием позитивной конъюнктуры мировых рынков капитала. Несмотря на локальное снижение в середине дня, к вечеру европейские фондовые индексы вышли в плюс на 0,1-0,5%; американский рынок акций к 19:00 МСК демонстрирует рост по основным индексам на 0,2-0,5%.

В свою очередь цены на нефть вечером также вышли в плюс в ожидании итогов встречи технического комитета ОПЕК+, который завершит работу во вторник в Абу-Даби. Октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures во вторник к 18:50 МСК выросли на 0,11% - до $52,43 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) прибавили к этому моменту 0,08%, подорожав до $49,43 за баррель.

По словам аналитика компании "Открытие брокер" Тимура Нигматуллина, "по итогам основной торговой сессии вторника индекс ММВБ прибавил чуть менее 1% и закрылся вблизи уровня 1990 пунктов, а его долларовый аналог РТС на фоне заметного укрепления рубля поднялся на 1,55%. Внешний фон к вечеру способствовал покупкам: фьючерс на американский индекс S&P 500 прибавлял 0,35%, а европейский Stoxx 600 рос на 0,18%. Фьючерсы на основные сорта нефти к вечеру дорожали в пределах 0,2%. Несмотря на растущий в пределах 0,4% индекс доллара (DXY), цены на "черное золото" поддерживают спекуляции вокруг идущего заседания специального технического комитета ОПЕК+ и ожидания позитивного пресс-релиза недельных данных по запасам от API и EIA сегодня и завтра вечером соответственно. Учитывая сезонность, ожидается значительный спад запасов нефти в США".

По мнению ведущего аналитика банка "Российский капитал" Анастасии Сосновой, "во вторник российский фондовый индекс ММВБ успешно протестировал важный с точки зрения технического анализа промежуточный рубеж вблизи 1970 пунктов и продолжил движение наверх. В результате под занавес торгов рублевый бенчмарк торгуется в районе 1990 пунктов с прибавкой почти в 1%. Долларовый РТС, в свою очередь, двинулся к 1050 пунктам, ликвидируя отставание по темпам роста к остальным развивающимся рынкам. Настрой на глобальных рынках в целом остался оптимистичным, что способствовало возобновлению ралли на европейских и американских фондовых площадках".

В свою очередь аналитик ИК "Велес Капитал" Максим Воронов отмечает, что "российский фондовый рынок продолжил расти вторую торговую сессию подряд на фоне нейтрального внешнего фона, а также стабильных нефтяных котировок. Лидерами роста оказались бумаги компании "РусАл" (MOEX: RUALR) (рост почти 5,7%). Лидерами падения стали бумаги "Юнипро" на фоне негативных новостей об удорожании ремонта третьего аварийного энергоблока Березовской ГРЭС. Рынки США открылись небольшим ростом на фоне положительной макроэкономической статистики (в частности, информации по числу открытых вакансий на рынке труда США за июнь). Европейские индексы также закрылись в небольшом плюсе".

По словам управляющего активами ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Александра Баулина, "индекс ММВБ преодолел краткосрочный понижательный тренд на уровне 1950 пунктов и теперь имеет шансы вырасти еще на 2-3%. На смену дивидендным отсечкам пришла отчетность за первое полугодие, которая будет влиять на котировки. Сбербанк может продолжить рост на хорошей отчетности, краткосрочно могут подрасти акции "Московской биржи". Аутсайдером будут акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS), авария на шахте будет тянуть котировки вниз. Снижение прибыли по итогам первого полугодия "Аэрофлотом" остановит рост котировок, рекомендуем закрывать длинные позиции по акциям компании".

Начальник управления инвестиций УК "Райффайзен Капитал" Владимир Веденеев отметил, что инвесторы продолжают отыгрывать рост нефтяных котировок и их новый текущий уровень выше $50 за баррель. Нефть марки Brent торгуется в диапазоне $51-53 за баррель, что не только позволило приостановить отток средств с российского рынка, но даже дало возможность выйти в небольшой плюс. По данным EPFR, за неделю с 26 июля по 2 августа приток средств в фонды, ориентированные на российские активы, составил $2 млн. "Пока можно говорить лишь об определенной стабилизации настроений инвесторов вокруг РФ, которая наложилась на крайне удачную неделю для рынка нефти. Российские акции сохраняют свою привлекательность для инвестиций, поэтому мы рекомендуем в портфель добавить до 15-25% паев инвестиционных фондов "широкого" рынка российских акций. Также интересными могут стать инвестиции в телекоммуникационный сектор", - указал специалист УК "Райффайзен Капитал".

В свою очередь главный аналитик ВТБ 24 Станислав Клещев отметил, что "очередной позитивный ежемесячный отчет Сбербанка укрепляет тот фундамент, на котором базируется уверенность инвесторов в более высокой оценке его акций. Игра на повышение по бумагам Сбербанка продолжается уже восьмую неделю подряд. Снижающиеся процентные ставки обеспечивают не только высокие значения процентной маржи, но и способствуют кредитной активности населения. Восстановление рынка ипотеки приводит не только к наращиванию кредитного портфеля, но и к повышению его качества. Перспектива наращивания доли прибыли, направляемой на дивидендные выплаты акционерам, служит дополнительным драйвером роста котировок и главной причиной сужения дисконта в цене привилегированных бумаг".

"Позитивные результаты Сбербанка являются в значительной степени отражением общих для банковского сектора тенденций. Следует ожидать, что на фоне происходящей переоценки стоимости акций крупнейшего финансового института страны произойдет соответствующая дооценка и других публичных банковских активов. Но это будет идти уже второй волной, после остановки лидера. Принимая во внимание ход торгов бумагами UC Rusal (MOEX: RUAL) в Гонконге, стоит ждать роста рублевых котировок на "Московской бирже" до новых 2-летних максимумов. Вместе с тем обращаем внимание на "перегретость" данного финансового инструмента, что заставляет говорить о фиксации прибыли на этом движении наверх", - заключил С.Клещев.

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" во вторник составил 27,6 млрд рублей (из них 8,81 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,78 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 1,65 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").