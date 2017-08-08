Рубль укрепляется к доллару и евро следом за повышающейся нефтью

Москва. 8 августа. Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" во вторник, рубль укрепляется к бивалютной корзине следом за растущей в цене нефтью.

Курс доллара США составил 59,77 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 26 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 70,07 руб./EUR1, опустившись на 74,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 47,83 копейки - до 64,41 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к доллару и евро на вечерних торгах вторника на фоне повышающейся нефти. Трейдеры ждут итогов встречи технического комитета ОПЕК+, который завершит работу в Абу-Даби во вторник. Некоторую поддержку рынку во вторник оказали сообщения СМИ о том, что Саудовская Аравия сократит поставки нефти клиентам по всему миру в сентябре, как минимум, на 520 тыс. баррелей в сутки (б/с).

Октябрьские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК подорожали на 0,25% - до $52,26 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени повысились в цене на 0,22% - до $49,5 за баррель.

Как сообщил "Интерфаксу" начальник управления операций на денежных рынках Русского международного банка Владислав Рыкин, торги вторника проходят в спокойном режиме. "День прошел спокойно, официальных вестей от ОПЕК+ пока не было. Пара "доллар-рубль" значительную часть сессии торговалась в районе 60 руб./$1, но под вечер наблюдается укрепление нацвалюты. Нефть торгуется выше $52 за баррель Brent, и ее дневное понижение не сказалось на позициях рубля. В то же время вечернее повышение нефти оказывает ему поддержку", - подчеркивает В.Рыкин.

"В числе факторов, поддерживающих рубль, необходимо отметить возобновление интереса банков к размещению рублевой ликвидности на депозитах в ЦБ. Во вторник регулятор провел сразу два аукциона (недельный и "овернайт"), в рамках которых кредитные организации разместили в совокупности почти 1,4 трлн рублей (95% предложенного лимита ЦБ), что для сравнения превышает недельный объем торгов по паре "доллар-рубль" с расчетами "завтра" на "Московской бирже". В результате уже завтра остатки свободной ликвидности банков на депозитах в ЦБ могут превысить или оказаться вблизи исторического максимума в 1,43 трлн рублей, зафиксированного в ноябре 2016 года", - полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на 9 августа на 7,19 копейки, до 59,9886 руб./$1, и опустил курс евро на 0,09 копейки, до 70,8405 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" понизился на 12,44 копейки по отношению к понедельнику и составил 59,97 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК вторника опустился на 13,76 копейки по отношению к 7 августа и составил 59,953 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 719,591 млн, из которых $965,852 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 753,699 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" понизился на 8,57 копейки к понедельнику - до 70,8363 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК вторника опустился на 14,92 копейки по отношению к 7 августа и составил 70,6977 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR563,589 млн, из которых EUR220,796 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR342,793 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов (МБК) по преимуществу опустились во вторник по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" снизилась на 7 базисных пунктов (б.п.) - до 8,55% годовых, ставка на семидневный срок уменьшилась на 1 б.п. - до 8,93% годовых. Ставка на срок 1 месяц понизилась на 2 б.п. - до 9,19% годовых, ставки на 3 и 6 месяцев остались на прежнем уровне - 9,2% и 9,04% годовых соответственно.

Банки разместили во вторник, 8 августа, в рамках недельного депозитного аукциона ЦБ РФ 795,8 млрд рублей (при лимите в 870 млрд рублей) в среднем по ставке 8,93% годовых. На предыдущем аналогичном аукционе, состоявшемся 1 августа, банки разместили в ЦБ РФ 632,7 млрд рублей (при лимите в 750 млрд рублей) в среднем также по ставке 8,93% годовых.

Кроме того, для абсорбирования излишней ликвидности из банковского сектора Банк России провел дополнительный депозитный аукцион "тонкой настройки" сроком на 1 день, в рамках которого банки разместили 590 млрд рублей под 8,85% годовых (при максимальном объеме привлекаемых средств в 590 млрд рублей).