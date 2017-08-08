Цены "длинных" евробондов РФ слегка повышаются, изменения цен остальных бумаг незначительны

Москва. 8 августа. Котировки "длинных" выпусков российских еврооблигаций во вторник слегка повышаются, в то время как изменения цен остальных бумаг незначительны на фоне небольшого снижения американских казначейских обязательств (US Treasuries). Суверенные спреды к доходности базовых активов практически не изменились по отношению к предыдущему дню.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК снизилась по отношению к закрытию 7 августа на 3 базисных пункта и составила 120,13% от номинала, что соответствует доходности 2,15% годовых (повышение на 1 базисный пункт).

Стоимость американских четырехлетних Treasuries к 18:15 МСК понизилась относительно итогов 7 августа на 4 базисных пункта, составив 101,08% от номинала. Их доходность повысилась на 1 базисный пункт, составив 1,49% годовых. Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и четырехлетними казначейскими облигациями США не изменился в сравнении с понедельником, составив 66 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли по отношению к предыдущему закрытию на 30 базисных пункта - до 113,71% от номинала (доходность понизилась на 1 базисный пункт - до 4,94% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2047 году подорожали на 12 базисных пунктов - до 101,8% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт - до 5,13% годовых), с погашением в 2042 году - на 15 базисных пунктов - до 110,78% от номинала (доходность понизилась на 1 базисный пункт - до 4,93% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году понизились в цене на 3 базисных пункта - до 105,24% от номинала (доходность повысилась на 1 пункт - до 4,04% годовых), с погашением в 2023 году подорожали на 1 базисный пункт, до 108,29% от номинала (доходность осталась на прежнем уровне - 3,36% годовых).

"Ситуация на рынке российских еврооблигаций относительно спокойная во вторник, котировки меняются незначительно на фоне стабильной ситуации на рынке американских Treasuries. Свежих новостей, способных повлиять на динамику рынка, пока не было, но участники торгов ждут результатов голосования в парламенте ЮАР по вопросу недоверия президенту страны Джейкобу Зуме в связи с обвинениями в коррупции. Больше ничего существенного отметить нельзя, новых идей на рынке нет", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке трейдер Росэксимбанка Руслан Пшонковский.