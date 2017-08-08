USD/RUB может пойти вниз с ближайшей целью на 59,15 - ГК "Форекс Клуб"

"Рубль на удивление стойко переносит повсеместное укрепление доллара США. Несколько часов назад США опубликовали данные по рынку труда. Данные от Бюро статистики по числу новых вакансий JOLTS, которые никогда не вызвали особой реакции. Но в этот раз резкий скачок показателя до рекордных максимумов заставил доллар США резко вырасти против своих соперников. Однако рубль не поддался всеобщей панике и продолжает расти против доллара США даже сейчас. Это означает, что часть рисков "ушла со сцены", а рынок настраивается на то, что ближайшие отчеты по объемам запасов нефти могут поддержать рост цен на энергоноситель. Сегодня вечером данные опубликует Американский институт нефти (API), а завтра Минэнерго США. Дальнейшее сокращение запасов может закрепить Brent выше 53 долларов/баррель. USD/RUB в таких условиях может пойти вниз с ближайшей целью на отметке 59,15", - полагает старший аналитик ГК "Форекс Клуб" Алена Афанасьева.