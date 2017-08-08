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08 августа 2017 года 18:53
Ренессанс Капитал снизил оценку акций Юнипро на 7%, оставив рейтинг "покупать"
Инвестиционная компания (ИК) "Ренессанс Капитал" понизила прогнозную стоимость акций "Юнипро" (MOEX: UPRO) с 3,56 рубля до 3,32 рубля за штуку, говорится в обзоре ИК. Рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена. По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Юнипро", основанный на оценках аналитиков 7 инвестиционных банков, составляет 3 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "держать". Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 2,44 рубля за штуку.
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08 августа 2017 года 19:39
Москва. 8 августа. Рынок акций РФ по итогам торгов вторника заметно подрос благодаря позитивной конъюнктуре мировых рынков капитала, а также наметившейся стабилизации ситуации на нефтяных площадках. читать дальше
.08 августа 2017 года 19:38
Москва. 8 августа. Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" во вторник, рубль укрепляется к бивалютной корзине следом за растущей в цене нефтью. читать дальше
.08 августа 2017 года 19:02
Москва. 8 августа. Котировки "длинных" выпусков российских еврооблигаций во вторник слегка повышаются, в то время как изменения цен остальных бумаг незначительны на фоне небольшого снижения американских казначейских обязательств (US Treasuries). Суверенные спреды к доходности базовых активов практически не изменились по отношению к предыдущему дню. читать дальше
.08 августа 2017 года 19:00
"Рубль на удивление стойко переносит повсеместное укрепление доллара США. Несколько часов назад США опубликовали данные по рынку труда. Данные от Бюро статистики по числу новых вакансий JOLTS, которые никогда не вызвали особой реакции. Но в этот раз резкий скачок показателя до рекордных максимумов... читать дальше
.08 августа 2017 года 18:56
В ближайшие дни можно ожидать повышения индекса ММВБ к отметке 2050 пунктов - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
"Сегодня индекс ММВБ повышается, рост составляет менее 1%. Стоит отметить, что подрастание индекса ММВБ в последнюю неделю происходит на фоне ужесточения санкций со стороны США. Основной причиной роста индекса ММВБ в последние дни стало восстановление российской экономики, снижение кредитных... читать дальше
.08 августа 2017 года 18:47
Raiffeisenbank понизил прогнозную стоимость акций ПАО "Юнипро" (MOEX: UPRO) с 3,07 рубля до 2,91 рубля за штуку, сообщается в обзоре аналитика банка Федора Корначева. Рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена. По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в... читать дальше
.08 августа 2017 года 18:40
Credit Suisse повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) Mail.ru с $20 до $24 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Между тем рекомендация "держать" для этих бумаг осталась без изменения. Аналитики скорректировали модель оценки Mail.ru в преддверии публикации... читать дальше
.08 августа 2017 года 18:35
Альфа-банк повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) Х5 на 9% - до $49,2 за штуку, сообщается в обзоре банка. Рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена. По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время... читать дальше
.08 августа 2017 года 18:30
Российские еврооблигации продолжают серьёзно уступать долгам развивающихся стран по соотношению доходности к риску - УК "Уралсиб"
"Котировки российских евробондов за неделю изменились мало, отражая умеренное снижение котировок нефти. Отдельные долгосрочные выпуски суверенных облигаций и обязательств крупнейших корпораций и банков прибавили 0,2-0,3%. С другой стороны, пятилетние долги "Газпрома", шестилетние "Сбербанка" и... читать дальше
.08 августа 2017 года 17:54
"Ослабление рубля при сравнительно стабильной долларовой цене барреля благотворно сказалось на российских акциях. В первую очередь, на бумагах экспортёров, очевидно испытывающих повышение рентабельности. Более 3% за неделю прибавили акции "ЛУКойла" и "Роснефти". Хотя лучшими в нефтегазовом секторе... читать дальше
.08 августа 2017 года 17:47
Чтобы рост цен на золото возобновился, потребуется новое наращивание длинных позиций хедж-фондами - Sberbank CIB
Чтобы рост цен возобновился, потребуется новое наращивание длинных позиций хедж-фондами, однако мы не видим значимых событий и факторов, которые способствовали бы росту оптимизма среди инвесторов и формированию такого тренда, говорится в обзоре Sberbank Investment Research, аналитического... читать дальше
.08 августа 2017 года 17:42
"Доллар торгуется разнонаправлено в парах с основными валютами. В более широком масштабе единая валюта по-прежнему выигрывает у доллара. Ее привлекательность повысилась после угасания политических рисков в Европе, а недавнее ралли подпитали намеки ЕЦБ. А тем временем доллар "пал жертвой"... читать дальше
.08 августа 2017 года 17:10
"К середине дня индекс ММВБ торговался в "плюсе" на низких объёмах. Спокойный внешний фон, стабильная нефть и отсутствие негативных новостей позволили участникам торгов сосредоточиться на осторожных покупках. Существенных событий на вечер нет. В США продолжается период корпоративных отчётов, но... читать дальше
.08 августа 2017 года 16:25
"Торговую сессию вторника, 8 августа, российские индексы акций начали с роста вслед за бумагами металлургических компаний. На фоне взлета цен на алюминий до максимальных значений за последние два года в лидерах роста вновь оказались расписки Rusal (+5%). Цены на остальные промышленные металлы... читать дальше
.08 августа 2017 года 15:40
Москва. 8 августа. Доллар США слегка снижается, евро немного повышается на "Московской бирже" во вторник; рубль почти не изменился к бивалютной корзине на фоне стабильной нефти. читать дальше
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