Спекулянты отчаянно пытаются продлить отскок индекса ММВБ - УК "Уралсиб"

"Ослабление рубля при сравнительно стабильной долларовой цене барреля благотворно сказалось на российских акциях. В первую очередь, на бумагах экспортёров, очевидно испытывающих повышение рентабельности. Более 3% за неделю прибавили акции "ЛУКойла" и "Роснефти". Хотя лучшими в нефтегазовом секторе стали привилегированные бумаги "Сургутнефтегаза", дивиденды по которым сильно зависят от слабости рубля. Даже при сохранении сегодняшнего курса по итогам 2017 года они могут составить около 8% от курсовой стоимости, а при 10-процентной девальвации дивидендная доходность достигнет 15%. Доходность от дивидендов "Роснефти" пока не достигает и 4% годовых, и финансовые результаты 1-го полугодия не вселяют надежд на лучшее. Несмотря на гораздо более высокую стоимость барреля Urals, чем год назад (+10% в рублёвом выражении), EBITDA компании выросла всего на 3% от прошлогоднего уровня. А свободный денежный поток и вовсе резко сократился. Вкупе с потенциально дефолтными займами на 2,5 млрд. долларов, выданными Венесуэле, всё это заставляет сомневаться в перспективах акций "Роснефти" на ближайшие 6-9 месяцев. Тем более, что российский нефтегазовый сектор в целом остаётся перегретым по отношению к стоимости барреля. Металлурги в целом продолжают выигрывать от слабого рубля больше нефтяников. С началом новой недели спекулянты отчаянно пытаются продлить отскок индекса ММВБ, хотя динамика цен на нефть уже мало этому способствует. Напомним, что август и сентябрь по статистике являются самыми негативными месяцами для российских акций, и редкостный "перегрев" рынка в 2015-2016 гг. может сделать сезонный откат индекса ещё более глубоким, чем обычно", - отмечают аналитики УК "Уралсиб".