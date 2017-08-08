Чтобы рост цен на золото возобновился, потребуется новое наращивание длинных позиций хедж-фондами - Sberbank CIB

Чтобы рост цен возобновился, потребуется новое наращивание длинных позиций хедж-фондами, однако мы не видим значимых событий и факторов, которые способствовали бы росту оптимизма среди инвесторов и формированию такого тренда, говорится в обзоре Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB.

"Подорожание золота в последнее время было обусловлено в первую очередь закрытием коротких позиций, совокупный объем которых был достаточно мал, то есть можно предположить, что данный процесс уже почти завершился и рассчитывать на этот позитивный фактор в дальнейшем уже нельзя", - говорится в обзоре.