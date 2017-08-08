EUR/USD может повторно протестировать 2,5-летние максимумы в районе отметки 1,19 - eToro

"Доллар торгуется разнонаправлено в парах с основными валютами. В более широком масштабе единая валюта по-прежнему выигрывает у доллара. Ее привлекательность повысилась после угасания политических рисков в Европе, а недавнее ралли подпитали намеки ЕЦБ. А тем временем доллар "пал жертвой" разочарования а администрации Трампа и темпах роста инфляции, которые заставляют сомневаться в уместности сохранения текущих темпов ужесточения политики ФРС. Причем евро пользуется спросом, невзирая на слабые данные из еврозоны. Вчера Германия рапортовала о сокращении объемов промышленного производства, а сегодня о падении показателей импорта и экспорта. Похоже, ралли единой валюты, которое мы наблюдаем в этом году, подрывает силы локомотива европейской экономики. Так, дальнейший подъем курса евро грозит еще более ощутимым ухудшением отдельных экономических показателей, что может поставить под угрозу перспективы скорого сворачивания стимулов ЕЦБ. В более краткосрочной перспективе инициатива остается на стороне евро. Доллар не смог продолжить пятничный отскок от минимумов, что еще раз подтверждает слабость американской валюты, от которой отворачиваются инвесторы с оглядкой на политический хаос в Вашингтоне. На этой неделе USD надеется на данные по инфляции в Штатах, которые решат дальнейшую судьбу доллара на несколько последующих дней. Присутствуют риски того, что потребительские цены не отразят ускорения темпов роста, как того ожидают рынки. В этом случае доллар будет продаваться повсеместно, а пара EUR/USD получит возможность повторного тестирования 2,5-летних максимумов в районе отметки 1,19", - комментирует региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас.