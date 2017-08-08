Фондовый рынок, вероятно, завершит день в "плюсе" - "Открытие Брокер"

"К середине дня индекс ММВБ торговался в "плюсе" на низких объёмах. Спокойный внешний фон, стабильная нефть и отсутствие негативных новостей позволили участникам торгов сосредоточиться на осторожных покупках. Существенных событий на вечер нет. В США продолжается период корпоративных отчётов, но уже с существенно меньшей активностью. Фьючерс на S&P 500 снижался в пределах 0,1%. Рекордная серия подъема Dow Jones может прерваться, хотя в период каникул президента и Конгресса особых событий не ожидается. В России также ничего не мешает фондовому рынку завершить день в "плюсе", тем более, что нефть пока решила не падать", - отмечает аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.