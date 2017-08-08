Москва. 8 августа. Доллар США слегка снижается, евро немного повышается на "Московской бирже" во вторник; рубль почти не изменился к бивалютной корзине на фоне стабильной нефти.

Курс доллара США составил 60,18 руб./$1 в 15:00 МСК, что лишь на 1,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 70,88 руб./EUR1, поднявшись на 6 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась всего на 1,9 копейки - до 64,9 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на 9 августа на 7,19 копейки, до 59,9886 руб./$1, и опустил курс евро на 0,09 копейки, до 70,8405 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль почти не меняется к бивалютной корзине в ходе дневных торгов вторника на фоне почти не изменившихся цен на нефть. Участники рынка энергоносителей ожидают итогов встречи технического комитета ОПЕК+, который завершит работу во вторник в Абу-Даби. Ранее во вторник цены на нефть демонстрировали умеренное повышение на сообщении о том, что Саудовская Аравия сократит продажи топлива азиатским покупателям в рамках договоренностей ОПЕК+.

Октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК подешевели на 0,13% - до $52,3 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысились к этому времени на 0,06% - до $49,42 за баррель.

"Во вторник основной новостной фон будет определяться заявлениями по итогам встречи технического комитета ОПЕК в Абу-Даби, где возможно появление определенных позитивных сигналов для рынка нефти и, как следствие, рубля. Сегодня вечером также ожидается публикация предварительных данных по запасам нефти от Американского института нефти (API), которые в случае продолжения сезонного снижения могут также оказать поддержку нефти и рублю",- полагает аналитик Нордеа банка Денис Давыдов.

"Если совещание технического комитета по соблюдению договоренностей об ограничении добычи нефти сегодня завершится с положительным результатом, а еженедельная статистика Американского института нефти зафиксирует дальнейшее сокращение ее товарных запасов в США, пара "доллар-рубль" может отступить к отметке $59,8 или даже ниже. В противном случае падение нефтяных цен, вероятно, повлечет за собой ослабление российской валюты. Мы ожидаем постепенного восстановления корреляции курса рубля и цен на нефть. Впрочем, в отсутствие предложения долларов со стороны экспортеров курс рубля, вероятно, будет реагировать на изменение нефтяных котировок с некоторым запаздыванием", - отмечают аналитики Sberbank CIB.

"В случае положительных заявлений со встречи техкомитета ОПЕК+, "черное золото" вполне может показать рост в районе $52,5-53 за баррель, что следом будет отыгрывать пара "доллар-рубль" в условиях нейтральной внешней конъюнктуры, тестируя отметку 60 руб./$1. На текущей неделе по-прежнему ожидаем пару в диапазоне 59-61 руб./$1", - прогнозирует аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSBR) Роман Полютов.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов (МБК) по преимуществу опустились во вторник по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" снизилась на 7 базисных пунктов (б.п.) - до 8,55% годовых, ставка на семидневный срок уменьшилась на 1 б.п. - до 8,93% годовых. Ставка на срок 1 месяц понизилась на 2 б.п. - до 9,19% годовых, ставки на 3 и 6 месяцев остались на прежнем уровне - 9,2% и 9,04% годовых соответственно.

Банки разместили во вторник, 8 августа, в рамках недельного депозитного аукциона ЦБ РФ 795,8 млрд рублей (при лимите в 870 млрд рублей) в среднем по ставке 8,93% годовых. На предыдущем аналогичном аукционе, состоявшемся 1 августа, банки разместили в ЦБ РФ 632,7 млрд рублей (при лимите в 750 млрд рублей) в среднем по ставке 8,93% годовых.

Кроме того, для абсорбирования излишней ликвидности из банковского сектора Банк России провел дополнительный депозитный аукцион "тонкой настройки" сроком на 1 день, в рамках которого банки разместили 590 млрд рублей под 8,85% годовых (при максимальном объеме привлекаемых средств в 590 млрд рублей).