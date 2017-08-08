В краткосрочной перспективе индекс ММВБ продолжит рост до 2000 пунктов - Dukascopy Bank SA

"Торговую сессию вторника, 8 августа, российские индексы акций начали с роста вслед за бумагами металлургических компаний. На фоне взлета цен на алюминий до максимальных значений за последние два года в лидерах роста вновь оказались расписки Rusal (+5%). Цены на остальные промышленные металлы растут на ожиданиях сообщений о росте экономики Китая и сохранении низких процентных ставок в США. Дело все в том, что о недостаточных темпах инфляции вчера заявили сразу два представителя ФРС, что привело к падению курса американского доллара относительно корзины валют DXY. А вот курс рубля относительно доллара сегодня стабилен и колеблется у отметки 60 рублей/доллар на фоне "бокового" тренда в нефтяных контрактах. По нашим оценкам, в краткосрочной перспективе индекс ММВБ продолжит свой рост до 2000 пунктов. В то же время нужно отметить, что акции металлургических компаний, которые в последнее время выступили основными драйверами роста, сильно перекуплены", - комментирует ситуацию руководитель управления анализа валютных рисков Dukascopy Bank SA Евгения Абрамович.