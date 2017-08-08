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Главная  /  Мнения аналитиков  /  Индекс ММВБ пока выглядит хорошо, единственный нюанс – это локальная перекупленность - ИК "ФИНАМ"
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08 августа 2017 года 15:39

Индекс ММВБ пока выглядит хорошо, единственный нюанс – это локальная перекупленность - ИК "ФИНАМ"

"Первую половину торгов российский рублёвый индекс ММВБ завершил ростом на 0,7%, добравшись до 1984 пунктов, при этом валютный индекс РТС подрос на 0,8%, до 1041 пункта. Важных данных и новостей сегодня не ожидается, поэтому с выходом на рынок американских инвесторов инвестиционные настроения в Европе и России могут немного ухудшиться. Поводов для обновления исторических максимумов по американским индексам не просматривается, а негативные данные из Китая могут немного охладить пыл "быков". С технической точки зрения, российский рублёвый индекс ММВБ пока выглядит хорошо, единственный нюанс – это локальная перекупленность. Уровень сопротивления на отметке 1960 пунктов пробит, и теперь он выступает в качестве поддержки", - отмечает эксперт ИК "ФИНАМ" Василий Олейник.

Опубликовано: /ИК "ФИНАМ"/
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