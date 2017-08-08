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08 августа 2017 года 11:50

Рынок акций РФ плавно подрастает во вторник утром благодаря развернувшейся вверх нефти

Москва. 8 августа. Рынок акций РФ плавно подрастает во вторник утром, продолжая отыгрывать позитивную конъюнктуру мировых фондовых площадок, а также наметившийся отскок на нефтяных площадках.

К 11:00 МСК индекс ММВБ составил 1978,6 пункта (+0,42%), индекс РТС - 1038,82 пункта (+0,59%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 1,7%, снижаются акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) в ожидании очередного заседания суда по иску к компании на сумму более 170 млрд рублей со стороны "Роснефти" (MOEX: ROSN) и "Башнефти" (MOEX: BANE).

Лидерами роста выступают акции "Мечела" (MOEX: MTLR) (+1,7%), "Московской биржи" (+1,7%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,9%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,6%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) РФ (+0,3%, "префы" прибавили в цене 0,9%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,3%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,2%),

Вместе с тем на отрицательной территории торгуются акции "Башнефти" (-2%), АФК "Система" (-1,8%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,5%), "Дикси Групп" (MOEX: DIXY) (-0,3%), "Роснефти" (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,2%, "префы" теряют 0,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,03%).

Акции АФК "Система" снижаются на торгах "Московской биржи" в ожидании очередного заседания суда по иску к компании на сумму более 170 млрд рублей со стороны "Роснефти" и "Башнефти". На пике падения котировки акций АФК опускались в начале торгов вторник до 10,865 рубля за штуку (-6,3% к закрытию понедельника). Арбитражный суд Башкирии во вторник, 8 августа, продолжит рассмотрение иска НК "Роснефть" и ПАО "Башнефть" к АФК "Система" о взыскании 170,6 млрд рублей убытков, причиненных "Башнефти" в результате действий АФК по реорганизации НК в 2014 году.

Накануне восемнадцатый арбитражный апелляционный суд (Челябинск) отказал "Системе" в удовлетворении апелляционной жалобы, оспаривающей арест активов АФК по иску "Роснефти", которая требует взыскать с АФК 170,6 млрд рублей. Представитель АФК сообщил "Интерфаксу", что корпорация обжалует решение апелляционного суда в кассационной инстанции. По просьбе "Роснефти" в рамках обеспечительных мер по иску наложен арест на принадлежащие "Системе" и "Системе-Инвест" 31,76% в ПАО "МТС" (MOEX: MTSS), 100% - в "Медси" и 90,47% в "БЭСК". По оценке "Роснефти", стоимость активов, на которые наложен арест, составила 185 млрд рублей, то есть с запасом почти в 15 млрд рублей.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", плавный рост российских акций в начале торгов 8 августа связан с отыгрыванием позитивной конъюнктуры мировых рынков капитала (накануне ростом завершились торги в США, а утром во вторник европейские индексы плавно подрастают в пределах 0,1-0,2%), а также наметившегося отскока на нефтяных площадках.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в понедельник, при этом Dow Jones Industrial Average обновил рекорд девятый день подряд. Значение Standard & Poor's 500 также достигло нового исторического максимума. Восемь из одиннадцати отраслевых групп индекса завершили день "в плюсе", в том числе подорожали акции высокотехнологических компаний и производителей потребительских товаров.

Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймс Баллард считает, что краткосрочные процентные ставки Федеральной резервной системы США в настоящее время находятся там, где нужно. "Текущий уровень ставок, вероятно, останется приемлемым в краткосрочной перспективе", - сказал он на конференции в Нашвилле в понедельник. По словам Дж.Балларда, в отличие от некоторых других представителей ФРС он не обеспокоен тем, что низкий уровень безработицы будет ускорять инфляцию. По его мнению, даже дальнейшее резкое снижение уровня безработицы не приведет к росту потребительских цен. Глава ФРБ Сент-Луиса полагает, что основным фактором, оказывающим влияние на инфляцию в США, по-видимому, являются мировые цены на сырье, особенно нефть.

Вместе с тем азиатские фондовые рынки не демонстрируют единой тенденции во вторник, при этом давление на рынки Японии и Австралии оказывает ослабление доллара США относительно нацвалют этих стран. Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific практически не изменился по сравнению с уровнем на закрытие торгов в понедельник. Японский Nikkei 225 снизился на 0,32%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 к 8:55 МСК уменьшился на 0,58%, в то время как южнокорейский Kospi прибавил 0,08%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:40 МСК повысился на 0,12%, гонконгский Hang Seng - на 0,42%.

В свою очередь цены на нефть развернулись вверх в ожидании итогов встречи технического комитета ОПЕК+, который завершит работу во вторник в Абу-Даби. Октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures во вторник к 11:10 МСК подорожали на 0,48% - до $52,62 за баррель. На торгах в предыдущий рабочий день их цена уменьшилась на 0,1%, завершив торги на уровне $52,37 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) утром во вторник выросли на 0,57% - до $49,67 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена опустилась на 0,38% и закончила день на уровне $49,39 за баррель.

По словам аналитика компании "Алор Брокер" Кирилла Яковенко, американские фондовые индексы растут, указывая на оптимистичные настроения инвесторов. Во многом это вызвано нерешительностью ФРС США в вопросе повышения ставки, и, по мнению некоторых экспертов, такая ситуация может продолжиться некоторое время. Например, глава ФРБ Сент-Луиса заявил, что текущий уровень ставок останется приемлемым в краткосрочной перспективе. Российский рынок уже не может игнорировать позитив на внешних площадках, сегодня индекс РТС может подскочить на 0,5-1%. На динамику торгов могут повлиять данные по числу вакансий на рынке труда в США, которые будут опубликованы в 17:00 МСК. "К покупкам можно рекомендовать акции металлургов (НЛМК (MOEX: NLMK), ММК и ГМК "Норильский никель"), которые показывают хорошие результаты в условиях слабости российской валюты, а также акции банковского сектора (Сбербанка и ВТБ), которые продолжают дорожать из-за перехода пугливых клиентов из частных банков в государственные", - считает К.Яковенко.

В свою очередь главный аналитик ВТБ 24 Станислав Клещев отмечает, что "очередной позитивный ежемесячный отчет Сбербанка укрепляет тот фундамент, на котором базируется уверенность инвесторов в более высокой оценке его акций. Игра на повышение по бумагам Сбербанка продолжается уже восьмую неделю подряд. Снижающиеся процентные ставки обеспечивают не только высокие значения процентной маржи, но и способствуют кредитной активности населения. Восстановление рынка ипотеки приводит не только к наращиванию кредитного портфеля, но и повышению его качества. Перспектива же наращивания доли прибыли, направляемой на дивидендные выплаты акционерам, служит дополнительным драйвером роста котировок и главной причиной сужения дисконта в цене привилегированных бумаг".

"Позитивные результаты Сбербанка являются в значительной степени отражением общих для банковского сектора тенденций. Следует ожидать, что на фоне происходящей переоценки стоимости акций крупнейшего финансового института страны произойдет соответствующая дооценка и других публичных банковских активов. Но это будет идти уже "второй волной", после остановки лидера. Принимая во внимание ход торгов бумагами UC Rusal (MOEX: RUAL) в Гонконге, стоит ждать роста рублевых котировок на "Московской бирже" до новых 2-летних максимумов. Вместе с тем, обращаем внимание на "перегретость" данного финансового инструмента, что заставляет говорить о фиксации прибыли на этом движении наверх", - отмечает С.Клещев.

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 11:00 МСК составил 4,77 млрд руб. (из них 1,435 млрд руб. пришлось на обыкновенные акции Сбербанка и 0,44 млрд рублей на бумаги "Норникеля").


Опубликовано: /Финмаркет/
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