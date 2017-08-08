Рубль слегка снижается к доллару и евро на фоне стабильной нефти

Москва. 8 августа. Доллар США и евро незначительно растут при открытии торгов на "Московской бирже" во вторник, рубль слегка понижается к бивалютной корзине на фоне стабильной нефти.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 60,02-60,09 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 60,04 руб./$1 (+0,8 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро повысился до 70,89 руб./EUR1 (+7,75 копейки), стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) поднялась на 3,9 копейки по отношению к уровню закрытия понедельника, до 64,92 рубля.

Доллар при этом оказался на 2,1 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 5,11 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль лишь слегка понижается к доллару и евро на фоне стабильной нефти. Участники рынка энергоносителей ожидают итогов встречи технического комитета ОПЕК+, который завершит работу во вторник в Абу-Даби. Участники торгов сомневаются в том, что ведущие мировые страны-нефтепроизводители смогут принять какие-либо решительные меры для того, чтобы полностью соблюсти ограничения на добычу нефти согласно принятым ранее договоренностям. Кроме того, инвесторов интересует, присоединится ли Ливия к соглашению об ограничении производства.

Октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures во вторник к 10:01 МСК подешевели на 0,06% - до $52,34 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) утром во вторник снизились на 0,02% - до $49,22 за баррель.