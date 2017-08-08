Goldman Sachs снизил рейтинг акций АЛРОСА до "держать" и оценку на 14%

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Goldman Sachs понизил прогнозную стоимость акций "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) со 110 рублей до 95 рублей за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.

Кроме того, для этих бумаг была понижена рекомендация с "покупать" до "держать".

Акции "АЛРОСА" также были удалены из списка наиболее привлекательных в настоящее время бумаг для покупки в регионе (Pan-Europe Buy List).

"Мы ожидаем, что в краткосрочной перспективе показатель EBITDA у "АЛРОСА" не будет расти из-за укрепления рубля относительно доллара США и, как мы ожидаем, стагнации в ценах на алмазы (на эти два фактора компания не может повлиять). В то же время мы по-прежнему с оптимизмом смотрим на перспективы "АЛРОСА" в долгосрочной перспективе, так как полагаем, что цены на алмазы будут расти на фоне устойчивого спроса и ограниченного предложения. Кроме того, мы позитивно оцениваем намерение менеджмента снизить расходы", - говорится в обзоре.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "АЛРОСА", основанный на оценках аналитиков 14 инвестиционных банков, составляет 104,5 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 81,8 рубля за штуку.