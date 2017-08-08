Краснодарский край, возможно, разметит новые бонды ниже нижней границы ориентира по доходности - Уралсиб

Краснодарский край (-/B1/BB) сегодня проведет букбилдинг по новому выпуску объемом 10 млрд рублей. Срок обращения составляет семь лет, погашение предполагается амортизационными частями: по 30% от номинала в дату выплаты 20-го и 24-го купонов, оставшиеся 40% - в дату погашения. В результате дюрация бонда оценивается примерно в 4,77 года. Ориентир по ставке купона установлен в диапазоне 8,8%-9,0% годовых, что соответствует доходности к погашению 9,1%-9,31% и премии над кривой ОФЗ в 120-140 б.п. Размещение на бирже запланировано на 11 августа.

Как говорится в обзоре корпорации "Уралсиб", по оценке ее аналитиков, Краснодарский край, возможно, разметит новые бонды ниже нижней границы (9,1%) ориентира по доходности.

"Сейчас в обращении находятся два выпуска облигаций региона, а его общий долг на 1 июля текущего года составлял 143 млрд руб. Краснодарский край относится к регионам со средней долговой нагрузкой, по итогам прошлого года долг составлял примерно 65% от собственных доходов (без учета безвозмездных перечислений). В прошлом году и в I квартале 2017 года бюджет края был исполнен с профицитом; согласно прогнозам, баланс регионального бюджета в этом году должен сократиться, но бюджет останется профицитным. Поступления от продажи бумаг должны пойти на рефинансирование имеющейся задолженности и удлинение сроков общего долга", - говорится в обзоре.

Аналитики отмечают, что помимо рейтингов международных агентств, Краснодарский край имеет рейтинг на уровне "ruA+" от агентства RAEX, так что размещаемый выпуск соответствует критериям включения в ломбардный список ЦБ.

"В качестве ориентира мы использовали размещенные в июне бонды Самарской и Белгородской областей, которые сейчас торгуются с доходностью 8,4% и 8,47% соответственно и премией к кривой ОФЗ на уровне 45-50 б.п. Мы полагаем, что книга заявок вполне может быть сформирована ниже нижней границы (9,1%) ориентира по доходности", - пишут эксперты.