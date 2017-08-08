Goldman Sachs снизил рейтинг акций АЛРОСА до "держать" и оценку на 14%

Goldman Sachs понизил прогнозную стоимость акций "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) со 110 рублей до 95 рублей за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.

Кроме того, для этих бумаг была понижена рекомендация с "покупать" до "держать".

Акции "АЛРОСА" также были удалены из списка наиболее привлекательных в настоящее время бумаг для покупки в регионе (Pan-Europe Buy List).