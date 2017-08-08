Фьючерсы на Brent имеют все шансы закрепиться выше 50 долларов за баррель до конца августа - ГК "Форекс Клуб"

"Цены на нефть основных эталонных сортов закрепились вблизи максимальных уровней за последний месяц по мере того, как официальные представители России и Кувейта завершают переговоры в Абу-Даби со странами ОПЕК+, не выполняющими в полной мере взятые на себя обязательства по сокращению добычи. Полагаю, что по итогам встреч все участники подтвердят свою приверженность соглашениям, так как в противном случае потери от возможного падения цен превысят выгоды от дополнительных объемов продаж. В США сезон отпусков входит в пиковую стадию. Ожидается продолжение падения запасов. Согласно опросам информационного агентства Bloomberg, по итогам прошлой недели участники рынка в среднем прогнозируют их снижение на 2,1 миллиона баррелей. Все это создает достаточно позитивный новостной фон. Фьючерсы на Brent имеют все шансы закрепиться выше 50 долларов за баррель до конца августа. А в начале осени по мере поступления качественных данных по динамике запасов в Европе и Азии они двинутся в диапазон 55-60 долларов за баррель", - полагает аналитик ГК "Форекс Клуб" Валерий Полховский.