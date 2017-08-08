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Главная / Мнения аналитиков / Итоги встречи мониторингового кабинете ОПЕК рискуют оказать еще большее давление на котировки "черного золота - AMarkets
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08 августа 2017 года 10:45
Итоги встречи мониторингового кабинете ОПЕК рискуют оказать еще большее давление на котировки "черного золота - AMarkets
"Котировки нефти открыли новую неделю распродажами, однако все равно смогли удержаться выше $52 за баррель. Вслед за фундаментальной поддержкой правительственных данных по запасам нефти в США, ожиданий очередной встречи стран участников ОПЕК в Абу-Даби, а также статистики по количеству нефтяных терминалов от Baker Hughes на рынок пришел и скепсис в виде обновленных данных по росту экспорта из стран ОПЕК, а также росту добычи нефти в США. В частности, экспорт нефти ОПЕК в июле вырос до 26,11 миллиона баррелей в сутки, что превышает уровень отгрузок предыдущего месяца на 370 000 баррелей в день. Кроме того, объем добычи углеводородов в США за минувшую неделю достиг 9,43 миллиона баррелей в сутки. Рост производства и отгрузки нефти происходит даже несмотря на то, что ОПЕК и несколько стран вне организации, включая Россию, ранее договорились сократить добычу примерно на 1,8 миллиона баррелей в сутки до марта 2018 года ради восстановления равновесия мирового спроса и предложения. Сегодня в Абу-Даби состоится второй день заседания технического комитета ОПЕК, на котором участники глобального пакта продолжат обсуждать исполнение сделки. Учитывая, что вероятность новых радикальных шагов, направленных на более скорую ребалансировку рынка крайне низка, итоги встречи мониторингового кабинете ОПЕК рискуют больше разочаровать, оказав еще большее давление на котировки "черного золота", - комментирует ситуацию ведущий аналитик AMarkets Артем Деев.
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08 августа 2017 года 13:22
(добавлен текст после 3-го абзаца) Goldman Sachs понизил прогнозную стоимость акций "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) со 110 рублей до 95 рублей за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Кроме того, для этих бумаг была понижена рекомендация с "покупать" до "держать". Акции "АЛРОСА" также были удалены из... читать дальше
.08 августа 2017 года 13:06
Краснодарский край, возможно, разметит новые бонды ниже нижней границы ориентира по доходности - Уралсиб
Краснодарский край (-/B1/BB) сегодня проведет букбилдинг по новому выпуску объемом 10 млрд рублей. Срок обращения составляет семь лет, погашение предполагается амортизационными частями: по 30% от номинала в дату выплаты 20-го и 24-го купонов, оставшиеся 40% - в дату погашения. В результате дюрация... читать дальше
.08 августа 2017 года 12:59
oldman Sachs понизил прогнозную стоимость акций "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) со 110 рублей до 95 рублей за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Кроме того, для этих бумаг была понижена рекомендация с "покупать" до "держать". Акции "АЛРОСА" также были удалены из списка наиболее привлекательных в... читать дальше
.08 августа 2017 года 12:18
Фьючерсы на Brent имеют все шансы закрепиться выше 50 долларов за баррель до конца августа - ГК "Форекс Клуб"
"Цены на нефть основных эталонных сортов закрепились вблизи максимальных уровней за последний месяц по мере того, как официальные представители России и Кувейта завершают переговоры в Абу-Даби со странами ОПЕК+, не выполняющими в полной мере взятые на себя обязательства по сокращению добычи.... читать дальше
.08 августа 2017 года 11:52
"Рубль продолжает показывать осторожную динамику, торгуясь чуть ниже 60 за доллар. Евро при этом стоит около отметки 70,85 руб. Пока цены на нефть находятся вблизи текущих уровней, у рубля сохраняются шансы задержать свое ослабление. Решение технического комитета ОПЕК+ вряд ли будет неожиданным,... читать дальше
.08 августа 2017 года 11:29
"Индекс ММВБ преодолел краткосрочный понижательный тренд на уровне 1950 пунктов и теперь имеет шансы вырасти еще на 2-3%. На смену дивидендным отсечкам пришла отчетность за первое полугодие, которая будет влиять на котировки. "Сбербанк" может продолжить рост на хорошей отчетности, краткосрочно... читать дальше
.08 августа 2017 года 11:10
"Устойчивость нефти в последние дни позволяет ожидать возвращения рубля ниже 60 за доллар - в область 59,80, а вероятное развитие отката последнего на глобальном рынке Форекс способно закрепить на ближайшие дни пару EUR/USD ниже 1,18 с потенциальными целями на сегодня в районе 1,176 и отправить её... читать дальше
.08 августа 2017 года 10:28
а рынке нефти в понедельник наблюдались неоднозначные и волатильные торги, констатирует региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. Баррель Brent предпринял неудачную попытку возвращения к уровню 53 и откатился в район 51,37, откуда вернулся выше 52, но... читать дальше
.08 августа 2017 года 10:11
"Российский рынок уже не может игнорировать позитив на внешних площадках, сегодня индекс РТС может подскочить на 0,5-1%. Индекс доллара указывает на его слабость по отношению к корзине валют. Но из-за небольшого снижения стоимости нефти курсы доллара и евро сегодня вырастут до 60,2 и 71,2 руб. На... читать дальше
.08 августа 2017 года 09:58
о мнению специалистов ИК "Атон", отечественный рынок акций начнет торги вторника с небольшого повышения. читать дальше
.08 августа 2017 года 09:53
"В целом вторник будет достаточно тихим днём в отношении макроэкономической статистики. Из немногих отчётов можно лишь выделить данные по торговому балансу Германии и Франции. Российский рынок акций начнёт день без особых внешних ориентиров. С другой стороны, китайский импорт сырьевых товаров... читать дальше
.08 августа 2017 года 09:50
Москва. 8 августа. На рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник, скорее всего, не сложится ярко выраженной динамики цен на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе нефтяных площадок, полагают эксперты. читать дальше
.08 августа 2017 года 09:41
"Сегодня мы видим признаки дальнейшего охлаждения на рынках. Данные по торговому балансу Китая за июль оказались неоднозначными: хотя положительное сальдо внешней торговли Поднебесной оказалось больше, чем ожидалось (46,7 млрд долл. против 46,1 млрд по консенсусу Рейтерс), динамика экспорта (+7,2%... читать дальше
.08 августа 2017 года 09:34
Американские фондовые индексы увеличились по итогам торгов в понедельник. Азиатские фондовые рынки не демонстрируют единой тенденции во вторник. Цены на нефть эталонных марок продолжают опускаться. читать дальше
.08 августа 2017 года 09:31
"После роста днем ранее на негативном внешнем фоне в этот вторник, 8 августа, у российского фондового рынка сохраняются шансы продолжить восходящую динамику. После закрытия торгов понедельника на отечественных площадках рынок энергоносителей продемонстрировал волну восстановления, что позволило... читать дальше
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