Итоги встречи мониторингового кабинете ОПЕК рискуют оказать еще большее давление на котировки "черного золота - AMarkets

"Котировки нефти открыли новую неделю распродажами, однако все равно смогли удержаться выше $52 за баррель. Вслед за фундаментальной поддержкой правительственных данных по запасам нефти в США, ожиданий очередной встречи стран участников ОПЕК в Абу-Даби, а также статистики по количеству нефтяных терминалов от Baker Hughes на рынок пришел и скепсис в виде обновленных данных по росту экспорта из стран ОПЕК, а также росту добычи нефти в США. В частности, экспорт нефти ОПЕК в июле вырос до 26,11 миллиона баррелей в сутки, что превышает уровень отгрузок предыдущего месяца на 370 000 баррелей в день. Кроме того, объем добычи углеводородов в США за минувшую неделю достиг 9,43 миллиона баррелей в сутки. Рост производства и отгрузки нефти происходит даже несмотря на то, что ОПЕК и несколько стран вне организации, включая Россию, ранее договорились сократить добычу примерно на 1,8 миллиона баррелей в сутки до марта 2018 года ради восстановления равновесия мирового спроса и предложения. Сегодня в Абу-Даби состоится второй день заседания технического комитета ОПЕК, на котором участники глобального пакта продолжат обсуждать исполнение сделки. Учитывая, что вероятность новых радикальных шагов, направленных на более скорую ребалансировку рынка крайне низка, итоги встречи мониторингового кабинете ОПЕК рискуют больше разочаровать, оказав еще большее давление на котировки "черного золота", - комментирует ситуацию ведущий аналитик AMarkets Артем Деев.