Сегодня индекс РТС может подскочить на 0,5-1% - Алор Брокер

"Российский рынок уже не может игнорировать позитив на внешних площадках, сегодня индекс РТС может подскочить на 0,5-1%. Индекс доллара указывает на его слабость по отношению к корзине валют. Но из-за небольшого снижения стоимости нефти курсы доллара и евро сегодня вырастут до 60,2 и 71,2 руб. На динамику торгов могут повлиять данные по числу вакансий на рынке труда в США, которые будут опубликованы в 17:00 мск. К покупкам можно рекомендовать акции металлургов (НЛМК, ММК и ГМК "Норильский никель"), которые показывают хорошие результаты в условиях слабости российской валюты. А также акции банковского сектора ("Сбербанк", ВТБ), они продолжают дорожать из-за перехода пугливых клиентов из частных банков в государственные", - отмечает аналитик Алор Брокер Кирилл Яковенко.