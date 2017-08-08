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Главная / Мнения аналитиков / Сегодня индекс РТС может подскочить на 0,5-1% - Алор Брокер
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08 августа 2017 года 10:11
Сегодня индекс РТС может подскочить на 0,5-1% - Алор Брокер
"Российский рынок уже не может игнорировать позитив на внешних площадках, сегодня индекс РТС может подскочить на 0,5-1%. Индекс доллара указывает на его слабость по отношению к корзине валют. Но из-за небольшого снижения стоимости нефти курсы доллара и евро сегодня вырастут до 60,2 и 71,2 руб. На динамику торгов могут повлиять данные по числу вакансий на рынке труда в США, которые будут опубликованы в 17:00 мск. К покупкам можно рекомендовать акции металлургов (НЛМК, ММК и ГМК "Норильский никель"), которые показывают хорошие результаты в условиях слабости российской валюты. А также акции банковского сектора ("Сбербанк", ВТБ), они продолжают дорожать из-за перехода пугливых клиентов из частных банков в государственные", - отмечает аналитик Алор Брокер Кирилл Яковенко.
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08 августа 2017 года 13:22
(добавлен текст после 3-го абзаца) Goldman Sachs понизил прогнозную стоимость акций "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) со 110 рублей до 95 рублей за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Кроме того, для этих бумаг была понижена рекомендация с "покупать" до "держать". Акции "АЛРОСА" также были удалены из... читать дальше
.08 августа 2017 года 13:06
Краснодарский край, возможно, разметит новые бонды ниже нижней границы ориентира по доходности - Уралсиб
Краснодарский край (-/B1/BB) сегодня проведет букбилдинг по новому выпуску объемом 10 млрд рублей. Срок обращения составляет семь лет, погашение предполагается амортизационными частями: по 30% от номинала в дату выплаты 20-го и 24-го купонов, оставшиеся 40% - в дату погашения. В результате дюрация... читать дальше
.08 августа 2017 года 12:59
oldman Sachs понизил прогнозную стоимость акций "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) со 110 рублей до 95 рублей за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Кроме того, для этих бумаг была понижена рекомендация с "покупать" до "держать". Акции "АЛРОСА" также были удалены из списка наиболее привлекательных в... читать дальше
.08 августа 2017 года 12:18
Фьючерсы на Brent имеют все шансы закрепиться выше 50 долларов за баррель до конца августа - ГК "Форекс Клуб"
"Цены на нефть основных эталонных сортов закрепились вблизи максимальных уровней за последний месяц по мере того, как официальные представители России и Кувейта завершают переговоры в Абу-Даби со странами ОПЕК+, не выполняющими в полной мере взятые на себя обязательства по сокращению добычи.... читать дальше
.08 августа 2017 года 11:52
"Рубль продолжает показывать осторожную динамику, торгуясь чуть ниже 60 за доллар. Евро при этом стоит около отметки 70,85 руб. Пока цены на нефть находятся вблизи текущих уровней, у рубля сохраняются шансы задержать свое ослабление. Решение технического комитета ОПЕК+ вряд ли будет неожиданным,... читать дальше
.08 августа 2017 года 11:29
"Индекс ММВБ преодолел краткосрочный понижательный тренд на уровне 1950 пунктов и теперь имеет шансы вырасти еще на 2-3%. На смену дивидендным отсечкам пришла отчетность за первое полугодие, которая будет влиять на котировки. "Сбербанк" может продолжить рост на хорошей отчетности, краткосрочно... читать дальше
.08 августа 2017 года 11:10
"Устойчивость нефти в последние дни позволяет ожидать возвращения рубля ниже 60 за доллар - в область 59,80, а вероятное развитие отката последнего на глобальном рынке Форекс способно закрепить на ближайшие дни пару EUR/USD ниже 1,18 с потенциальными целями на сегодня в районе 1,176 и отправить её... читать дальше
.08 августа 2017 года 10:45
Итоги встречи мониторингового кабинете ОПЕК рискуют оказать еще большее давление на котировки "черного золота - AMarkets
"Котировки нефти открыли новую неделю распродажами, однако все равно смогли удержаться выше $52 за баррель. Вслед за фундаментальной поддержкой правительственных данных по запасам нефти в США, ожиданий очередной встречи стран участников ОПЕК в Абу-Даби, а также статистики по количеству нефтяных... читать дальше
.08 августа 2017 года 10:28
а рынке нефти в понедельник наблюдались неоднозначные и волатильные торги, констатирует региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. Баррель Brent предпринял неудачную попытку возвращения к уровню 53 и откатился в район 51,37, откуда вернулся выше 52, но... читать дальше
.08 августа 2017 года 09:58
о мнению специалистов ИК "Атон", отечественный рынок акций начнет торги вторника с небольшого повышения. читать дальше
.08 августа 2017 года 09:53
"В целом вторник будет достаточно тихим днём в отношении макроэкономической статистики. Из немногих отчётов можно лишь выделить данные по торговому балансу Германии и Франции. Российский рынок акций начнёт день без особых внешних ориентиров. С другой стороны, китайский импорт сырьевых товаров... читать дальше
.08 августа 2017 года 09:50
Москва. 8 августа. На рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник, скорее всего, не сложится ярко выраженной динамики цен на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе нефтяных площадок, полагают эксперты. читать дальше
.08 августа 2017 года 09:41
"Сегодня мы видим признаки дальнейшего охлаждения на рынках. Данные по торговому балансу Китая за июль оказались неоднозначными: хотя положительное сальдо внешней торговли Поднебесной оказалось больше, чем ожидалось (46,7 млрд долл. против 46,1 млрд по консенсусу Рейтерс), динамика экспорта (+7,2%... читать дальше
.08 августа 2017 года 09:34
Американские фондовые индексы увеличились по итогам торгов в понедельник. Азиатские фондовые рынки не демонстрируют единой тенденции во вторник. Цены на нефть эталонных марок продолжают опускаться. читать дальше
.08 августа 2017 года 09:31
"После роста днем ранее на негативном внешнем фоне в этот вторник, 8 августа, у российского фондового рынка сохраняются шансы продолжить восходящую динамику. После закрытия торгов понедельника на отечественных площадках рынок энергоносителей продемонстрировал волну восстановления, что позволило... читать дальше
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