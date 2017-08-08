Российский рынок акций начнёт день без особых внешних ориентиров - "Открытие Брокер"

"В целом вторник будет достаточно тихим днём в отношении макроэкономической статистики. Из немногих отчётов можно лишь выделить данные по торговому балансу Германии и Франции. Российский рынок акций начнёт день без особых внешних ориентиров. С другой стороны, китайский импорт сырьевых товаров снизился в июле, и это неблагоприятный сигнал как для российских угольщиков, так и металлургов. В остальном внешний фон достаточно нейтральный, и отечественный рынок начнёт день вблизи значений на закрытии предыдущего дня", - полагает аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.