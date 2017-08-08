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08 августа 2017 года 09:50

На рынке рублевых корпоративных бондов во вторник не сложится ярко выраженной динамики цен

Москва. 8 августа. На рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник, скорее всего, не сложится ярко выраженной динамики цен на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе нефтяных площадок, полагают эксперты.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в понедельник, при этом Dow Jones Industrial Average обновил рекорд девятый день подряд. Значение Standard & Poor's 500 также достигло нового исторического максимума. Восемь из одиннадцати отраслевых групп индекса завершили день "в плюсе", в том числе подорожали акции высокотехнологических компаний и производителей потребительских товаров.

Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймс Баллард считает, что краткосрочные процентные ставки Федеральной резервной системы США в настоящее время находятся там, где нужно. "Текущий уровень ставок, вероятно, останется приемлемым в краткосрочной перспективе", - сказал он на конференции в Нашвилле в понедельник. По словам Дж.Балларда, в отличие от некоторых других представителей ФРС он не обеспокоен тем, что низкий уровень безработицы будет ускорять инфляцию. По его мнению, даже дальнейшее резкое снижение уровня безработицы не приведет к росту потребительских цен. Глава ФРБ Сент-Луиса полагает, что основным фактором, оказывающим влияние на инфляцию в США, по-видимому, являются мировые цены на сырье, особенно нефть.

Вместе с тем азиатские фондовые рынки не демонстрируют единой тенденции во вторник, при этом давление на рынки Японии и Австралии оказывает ослабление доллара США относительно нацвалют этих стран. Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific практически не изменился по сравнению с уровнем на закрытие торгов в понедельник. Японский Nikkei 225 снизился на 0,32%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 к 8:55 МСК уменьшился на 0,58%, в то время как южнокорейский Kospi прибавил 0,08%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:40 МСК повысился на 0,12%, гонконгский Hang Seng - на 0,42%.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок продолжают опускаться в ожидании итогов встречи технического комитета ОПЕК+, который завершит работу во вторник в Абу-Даби. Участники рынка сомневаются в том, что ведущие мировые страны-нефтепроизводители смогут принять какие-либо решительные меры для того, чтобы полностью соблюсти ограничения на добычу нефти согласно принятым ранее договоренностям. Кроме того, инвесторов интересует, присоединится ли Ливия к соглашению об ограничении производства.

На этом фоне октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures во вторник к 9:32 МСК подешевели на 0,21% - до $52,26 за баррель. На торгах в предыдущий рабочий день их цена уменьшилась на 0,1%, завершив торги на уровне $52,37 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) утром во вторник снизились на 0,18% - до $49,3 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена опустилась на 0,38% и закончила день на уровне $49,39 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник снизилась в 1,2 раза по отношению к предыдущему дню и оказалась вблизи средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 16,852 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 6,528 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 7 августа снизился по отношению к предыдущему торговому дню всего на 0,01% и составил 105,44 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за три дня (5-7 августа) 0,07%, поднявшись до 520,02 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Сбербанк БО-18" (+3%), "ЧТПЗ БО-001Р-02" (+0,88%) и "Трансмашхолдинг ПБО-01" (+0,1%), а в лидерах снижения - "Внешэкономбанк БО-04" (-1,19%), "Мостотрест-07" (MOEX: MSTT) (-0,4%) и "Роснефть-05" (-0,3%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АО "Открытие холдинг" завершило размещение биржевых облигаций серий БО-П02 - БО-П04 общим объемом 30 млрд рублей. Сбор заявок на бонды прошел 3 августа. Ставка 1-го купона по всем трем выпускам была установлена на уровне 11,5% годовых. По выпускам будут выплачиваться полугодовые купоны. По облигациям БО-П02 объявлена годовая оферта, БО-П03 - оферта через 1,5 года, БО-П04 - через 2 года. Облигации серии БО-П02 на 5 млрд рублей со сроком обращения 12 лет, серии БО-П03 на 10 млрд рублей со сроком обращения 12 лет, серии БО-П04 на 15 млрд рублей со сроком обращения 13 лет размещались в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р объемом до 250 млрд рублей. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 15 лет, срок действия самой программы - 50 лет.

Госкомпания "Автодор" 18 августа планирует разместить облигации 4-й серии на 16,7 млрд рублей. Бумаги будут размещаться по закрытой подписке в пользу Минфина РФ и банков, которые привлекали в качестве "субордов" средства Фонда национального благосостояния (ФНБ). Срок обращения бумаг - 27 лет. ЦБ зарегистрировал 4-й выпуск облигаций ГК "Автодор" в середине 2015 года. По бумагам предусмотрена выплата годовых купонов. Ставка 1-го купона установлена на уровне 6,4% годовых.

АО "НПК "Уралвагонзавод" (УВЗ) установило ставку последнего, 14-го купона, облигаций 2-й серии в размере 9% годовых (44,88 рубля на одну облигацию номиналом 1 тыс. рублей). УВЗ разместил 7-летний выпуск облигаций объемом 3 млрд рублей в марте 2011 года. Ставка 1-5-го купонов была установлена в размере 8,95% годовых, ставка 6-11-го купонов - 9,5%, 12-13-го купона -13,5% годовых. Дата погашения - 20 февраля 2018 года.

Россельхозбанк (РСХБ) в рамках оферты приобрел 4 млн 418,940 тыс. облигаций 11-й серии по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, банк выкупил 88,38% бондов данной серии. Выпуск объемом 5 млрд рублей был размещен в феврале 2010 года. Бумаги имеют 20 полугодовых купонных периодов. Ставка текущего 16-го купона - 8,3% годовых. Дата погашения займа - 30 января 2020 года.

Совкомбанк выставил на 25 декабря оферту по биржевым облигациям серии БО-01 на сумму до 2 млрд рублей по цене 100,03% от номинала. Держатели бумаг могут предъявлять облигации к выкупу с 18 по 22 декабря. Банк 4 августа с 12:00 МСК до 16:00 МСК провел сбор заявок на вторичное размещение данных облигаций. Ориентир цены вторичного размещения 4 августа составлял 100% от номинала, что соответствует доходности к планируемой на 25 декабря 2017 года оферте на уровне 9,7% годовых. Банк разместил 1-й выпуск биржевых бондов на 2 млрд рублей в феврале 2014 года. Пятилетние бонды имеют 10 полугодовых купонов. Ставка текущего 7-го купона установлена в размере 11,5% годовых. По выпуску также предусмотрены оферты с исполнением 15 августа 2017 года и 13 февраля 2018 года.


Опубликовано: /Финмаркет/
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