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08 августа 2017 года 09:34

Американские инвесторы в целом не видят каких-либо рисков, но и причин для покупки акций нет

Американские фондовые индексы увеличились по итогам торгов в понедельник. Азиатские фондовые рынки не демонстрируют единой тенденции во вторник. Цены на нефть эталонных марок продолжают опускаться.

Американские фондовые индексы увеличились по итогам торгов в понедельник, при этом Dow Jones Industrial Average обновил рекорд девятый день подряд.

Значение Standard & Poor's 500 также достигло нового исторического максимума. Восемь из одиннадцати отраслевых групп индекса завершили день "в плюсе", в том числе подорожали акции высокотехнологических компаний и производителей потребительских товаров, сообщает MarketWatch.

В то же время изменения S&P 500 не превышали 0,5% в день последние 13 торговых сессий, что является аномально длительным периодом, отмечают эксперты. Это является признаком того, что хотя инвесторы в целом не видят каких-либо рисков, которые могут привести к коррекции рынка, у них также нет и причин для дальнейшей покупки акций.

The Financial Times также отмечает, что индекс десятидневной волатильности S&P 500 упал до минимума за 50 лет (с февраля 1969 года), поскольку общее спокойствие на рынках в этом году наложилось на традиционное летнее затишье.

Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймс Баллард считает, что краткосрочные процентные ставки Федеральной резервной системы США в настоящее время находятся там, где нужно.

"Текущий уровень ставок, вероятно, останется приемлемы в краткосрочной перспективе", - сказал он на конференции в Нашвилле в понедельник.

По словам Дж.Балларда, в отличие от некоторых других представителей ФРС он не обеспокоен тем, что низкий уровень безработицы будет ускорять инфляцию. По его мнению, даже дальнейшее резкое снижение уровня безработицы не приведет к росту потребительских цен.

Глава ФРБ Сент-Луиса полагает, что основным фактором, оказывающим влияние на инфляцию в США, по-видимому являются мировые цены на сырье, особенно нефть.

Цена акций NxStage Medical Inc. взлетела в понедельник более чем на 28% - до $29,67. Германская Fresenius Medical Care AG, ведущий мировой поставщик продукции и услуг для пациентов с хронической почечной недостаточностью, покупает производителя оборудования для диализа NxStage Medical за $2 млрд. Fresenius заплатит $30 за акцию американской компании, что на 30% выше их стоимости на закрытие рынка 4 августа.

Бумаги Tyson Foods Inc. подорожали на 5,7%. Производитель продуктов питания увеличил скорректированную прибыль и выручку в прошедшем квартале, а также поднял нижнюю границу прогноза прибыли на весь текущий год. Хорошие результаты обусловлены повышением цен на говядину, свинину и курятину, а также ростом экспорта.

Капитализация Rockwell Collins Inc. увеличилась на 6,8%, что стало самым существенным приростом среди компаний из расчета S&P 500. Причиной этого стала новость о том, что United Technologies Corp. (UTC) рассматривает возможность покупки Rockwell Collins, которая занимается производством авиационной электроники.

Цена бумаг UTC снизилась на 2,4%.

Кроме того, котировки акций Tesla Inc. опустились на 0,5% после того, как производитель электромобилей объявил о продаже долговых обязательств на сумму $1,5 млрд с погашением в 2025 году.

Рыночная стоимость BlackBerry Ltd. упала на 3,6% после того, как аналитики Goldman Sachs возобновили рейтингование производителя смартфонов и присвоили его акциям рейтинг "продавать".

Индекс Dow Jones Industrial Average в понедельник увеличился на 25,61 пункта (0,12%) - до 22118,42 пункта.

Standard & Poor's 500 по итогам торгов поднялся на 4,08 пункта (0,16%), составив 2480,91 пункта.

Значение Nasdaq Composite за день выросло на 32,21 пункта (0,51%) - до 6383,77 пункта.

С начала текущего года прирост Dow Jones составляет 11,9%, S&P 500 - 10,8%, в то время как Nasdaq за этот период подскочил на 18,6%.

Азиатские фондовые рынки не демонстрируют единой тенденции во вторник, при этом давление на рынки Японии и Австралии оказывает ослабление курса доллара США относительно нацвалют этих стран.

В то же время активность торговли остается достаточно низкой в связи с сезоном отпусков, сообщает MarketWatch.

Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific практически не изменился по сравнению с уровнем на закрытие торгов в понедельник.

Японские Nikkei 225 и Topix к 8:35 МСК снизились соответственно на 0,33% и 0,28%.

Бумаги SoftBank Group подешевели на 1,1%, несмотря на хорошую отчетность телекоммуникационной компании за прошедший квартал.

Рыночная стоимость Sony выросла на 1,2%, поскольку акции производителя бытовой электроники будут добавлены в расчет JPX-Nikkei Index 400.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 к 8:55 МСК уменьшился на 0,58%, в то время как южнокорейский Kospi прибавил 0,08%.

Котировки акций производителей железной руды BHP Billiton и Rio Tinto снизились на 0,1% и 0,5% соответственно.

Кроме того, опустилась цена бумаг австралийских банков "большой четверки": Westpac Banking - на 0,3%, Commonwealth Bank of Australia - на 1,3%, National Australia Bank - на 0,2%, Australia and New Zealand Banking - на 0,6%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:40 МСК повысился на 0,12%, гонконгский Hang Seng - на 0,42%.

Цены на нефть эталонных марок продолжают опускаться в ожидании итогов встречи технического комитета ОПЕК+, который завершит работу во вторник в Абу-Даби.

Участники рынка сомневаются в том, что ведущие мировые страны-нефтепроизводители смогут принять какие-либо решительные меры для того, чтобы полностью соблюсти ограничения на добычу нефти согласно принятым ранее договоренностям, сообщает MarketWatch.

Кроме того, инвесторов интересует, присоединится ли Ливия к соглашению об ограничении производства.

"Реальность заключается в том, что ОПЕК не имеет возможности обеспечить ограничение производства, - полагает аналитик SCI International Гао Цзянь. - Это многолетняя проблема картеля".

Однако он отмечает, что если Саудовская Аравия выскажется в пользу более сильной приверженности сокращению экспорта, на рынке может сформироваться новый виток активной покупки нефтяных фьючерсов.

Октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures во вторник к 8:02 МСК подешевели на $0,22 (0,42%) - до $52,15 за баррель. На торгах в предыдущий рабочий день их цена уменьшилась на $0,05 (0,1%), завершив торги на уровне $52,37 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) утром во вторник снизились на $0,17 (0,34%) - до $49,22 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена опустилась на $0,19 (0,38%) и закончила день на уровне $49,39 за баррель.

В то же время аналитики Morgan Stanley указали на наличие нескольких факторов, которые свидетельствуют об увеличении спроса на нефть. В частности, объемы переработки на НПЗ США, Европы, Китая, Бразилии и Индии существенно превышают прошлогодние показатели, сообщается в обзоре банка.

Кроме того, запасы нефти показывают признаки дефицита в условиях устойчивого спроса, в том числе это касается Анголы и России. Цена марки Urals в настоящее время находится практически на уровне Brent, несмотря на более низкое качество российского сорта.


Опубликовано: /Финмаркет/
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