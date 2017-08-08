Не исключаем, что уже в начале дня доллар отступит под отметку 60 рублей - ИК "Фридом Финанс"

"Мы ожидаем умеренного укрепления рубля по отношению к основным мировым валютам на старте сессии. Рост цены на Brent вкупе с поддержкой приближающегося налогового периода может вернуть "медвежий" тренд в доллар и евро. В результате мы не исключаем, что уже в начале дня доллар отступит под отметку 60 рублей. В случае продолжения позитивной динамики на рынке энергоносителей российская валюта сможет упрочить свои позиции, а доллар сделает существенный шаг к следующей поддержке, расположенной на уровне 59 рублей", - указывает старший аналитик ИК "Фридом Финанс" Богдан Зварич.