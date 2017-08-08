Нефть поддержит покупки в российских акциях - ИК "Фридом Финанс"

"После роста днем ранее на негативном внешнем фоне в этот вторник, 8 августа, у российского фондового рынка сохраняются шансы продолжить восходящую динамику. После закрытия торгов понедельника на отечественных площадках рынок энергоносителей продемонстрировал волну восстановления, что позволило нефти марки Brent закрепиться выше $52 за баррель. При этом ситуация на внешних фондовых площадках нейтральна для наших активов. В США по итогам вчерашних торгов индексы Dow Jones и S&P500 прибавили чуть более 0,1%. Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы консолидируются у уровней вчерашнего закрытия. Торги в Азии проходят разнонаправлено: японский Nikkei225 теряет 0,3%, а китайский Shanghai Composite прибавляет символические 0,03%. В сложившихся условиях мы ожидаем преобладания покупок в российских акциях, что позволит индексу ММВБ уже в первые минуты торгов подняться в район 1980 пунктов. В дальнейшем внимание инвесторов переключится на открытие европейских площадок, динамику которых будут определять данные по торговому балансу Германии и Франции. При этом в середине торгов наши акции могут получить поддержку со стороны рынка энергоносителей, где в преддверии сегодняшней публикации данных по запасам углеводородов от API возможно продолжение роста", - указывает ведущий аналитик ИК "Фридом Финанс" Богдан Зварич.