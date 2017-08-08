Индекс ММВБ будет совершать колебания вблизи достигнутых уровней - ИФК "Солид"

"Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается близкое к нейтральному. Котировки октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent колеблются в районе отметки в $52,2 за баррель в преддверии публикации данных по запасам нефти в США и подведения итогов завершающейся сегодня двухдневной встречи стран ОПЕК+, на которой они обсуждают ход выполнения ранее заключенного соглашения о сокращении добычи. По результатам встреч представителей стран ОПЕК+, как ожидается, будут выяснены причины уклонения некоторых стран от взятых на себя ранее обязательств, и, вероятно, прозвучат призывы к укреплению дисциплины. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром несут небольшие потери. Основные азиатские фондовые индикаторы не показывают единой динамики. Премаркет европейской сессии сигнализирует о небольшом понижении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня. Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе 1970-1975 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что в условиях нейтрального внешнего фона этот фондовый индикатор будет совершать колебания вблизи достигнутых уровней", - комментирует ситуацию начальник аналитического отдела ИФК "Солид" Олег Шагов.