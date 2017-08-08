Рынок акций может приостановить повышение - ИФ "Олма"

"Сегодня участники рынка ожидают итогов заседания технического комитета ОПЕК+, на котором обсуждаются перспективы соглашения об ограничении объемов добычи нефти (в июле не все страны смогли выполнить соглашение). Пока итоги встречи не объявлены, на рынке энергоносителей вероятна консолидация, что может негативно повлиять на активность и на российской рынке акций. С позиций технического анализа, индекс РТС закрылся вблизи верхней границы консолидационного диапазона 1000–1030 пунктов, где возможна приостановка повышения. На валютном рынке в начале торгов вероятно продолжение консолидации вблизи 60 по паре доллар-рубль в преддверии выхода новостей относительно решений ОПЕК+", - полагает ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев.