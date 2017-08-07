Рынок акций РФ начал неделю с роста благодаря повышению мировых фондовых индексов

Москва. 7 августа. Рынок акций РФ начал новую торговую неделю с роста благодаря позитивной динамике мировых фондовых индексов, прежде всего американских и британских индикаторов; рост сдерживался снижающейся нефтью.

К 18:50 МСК индекс ММВБ составил 1970,37 пункта (+0,86%), индекс РТС - 1032,68 пункта (+0,58%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 3,7%, лидерами роста выступают акции металлургических компаний во главе с "РусАлом" (MOEX: RUALR) (+6,1%).

Так, выросли акции "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+3,7%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+3,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+2,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,9%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+1,8%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,8%, "префы" прибавили в цене 0,9%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,1%), "Дикси групп" (MOEX: DIXY) (+0,9%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,9%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,9%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,5%, "префы" выросли в цене на 0,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,1%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,04%),

Вместе с тем на отрицательной территории закрылись торги акциями АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,4%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-1%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-0,3%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,1%).

Акции Сбербанка России выросли в понедельник на фоне публикации позитивной финансовой отчетности за январь-июль 2017 года по РСБУ, согласно которой чистая прибыль банка выросла на 35,6% - до 372,835 млрд рублей, по сравнению с 274,976 млрд рублей за аналогичный период 2016 года. В июле 2017 года Сбербанк получил чистую прибыль в размере 55,9 млрд рублей, что на 22,6% больше показателя за июль 2016 года (45,6 млрд рублей).

Негативное влияние на динамику акций АФК "Система" оказало решение 18-го арбитражного апелляционного суда (г.Челябинск) отказать компании в удовлетворении апелляционной жалобы, оспаривающей арест активов АФК по иску "Роснефти", которая требует взыскать с АФК 170,6 млрд рублей. Представитель АФК сообщил "Интерфаксу", что корпорация обжалует решение апелляционного суда в кассационной инстанции. Основное рассмотрение иска "Роснефти" к "Системе" слушается в Арбитражном суде Башкирии, очередное заседание в Уфе состоится 8 августа.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рост российских акций продиктован в целом позитивной конъюнктурой мировых фондовых рынков, в то время как падающая нефть в определенной степени сдерживает активность покупателей. Так, фондовые индексы США начали торги в понедельник повышением, при этом Dow Jones Industrial Average обновил рекорд девятый день подряд. Значение Standard & Poor's 500 к 18:50 МСК увеличилось на 0,08%, Dow Jones Industrial Average - на 0,06%, в то время как значение Nasdaq Composite выросло на 0,45%. Хорошие данные с рынка труда США, опубликованные в пятницу, продолжали оказывать позитивное влияние на настроения инвесторов.

Число рабочих мест в экономике США в июле 2017 года увеличилось на 209 тыс., сообщило министерство труда страны. Аналитики, опрошенные Dow Jones, в среднем ожидали менее значительного повышения - на 180 тыс. Увеличение показателя в июне, согласно уточненным данным, составило 231 тыс. (максимум с февраля), а не 222 тыс., как было объявлено ранее. Уровень безработицы в США в июле уменьшился с 4,4% до 4,3%, обновив минимум за 16 лет, ранее фиксировавшийся в мае. Динамика безработицы соответствовала ожиданиям.

В свою очередь нефть снижается в понедельник, поскольку участники рынка отмечают сохранение достаточного и даже избыточного предложения и высокого уровня товарных запасов. Инвесторы и аналитики также следят за встречей технического комитета ОПЕК+, которая проходит 7-8 августа в Абу-Даби. Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:50 МСК опустилась на 1,3% - до $51,74 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на 1,5% - до $48,84 за баррель.

"В понедельник в отсутствие негатива российские фондовые индексы немного подросли, хотя фундаментальных предпосылок для их роста не было. Европейский рынок акций сегодня корректировался после безудержного ралли, коммодитиз преимущественно дешевели. Нефть Brent балансировала неподалеку от $52 за баррель, а под закрытие торгов на российском рынке и вовсе сползла к $51,5 за баррель. Решения по покупкам на российском рынке, скорее всего, были обусловлены исключительно желанием поспекулировать на теме санкций. Объемы торгов при этом были скромными. Под занавес торгов рублевый индекс ММВБ нащупал заветные 1970 пунктов. Долларовый РТС предпочел консолидироваться у отметки 1030 пунктов. В целом взгляд на российский рынок остается малооптимистичным", - считает ведущий аналитик банка "Российский Капитал" Анастасия Соснова.

По словам эксперта группы компаний "Финам" Василия Олейника, новых драйверов для роста рисковых активов пока нет, но и фиксировать прибыль инвесторы пока не торопятся. Сводный индекс азиатского региона в понедельник подрос на 0,5%, а вот торги в Европе проходят почти при нейтральной динамике. Российские биржевые индексы в понедельник торгуются на положительной территории, но больших покупок на рынке не наблюдается. Из отдельных российских историй по-прежнему выделяется локомотив всего рынка - акции Сбербанка, сегодня они поднялись выше отметки 172 рубля за акцию. Бумаги "АЛРОСА" из-за аварии на одной из шахт продолжают снижение, теряя сегодня порядка 1,5%.

Аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков отмечает, что лидером дня выступили расписки "РусАла". В бумаге присутствует две идеи. Во-первых, 17 августа прекращается программа российских депозитарных расписок на "Московской бирже". Каждый владелец РДР получит 10 обыкновенных акций, что должно повысить ликвидность бумаги. Во-вторых, сама компания намерена сократить выпуск первичного алюминия в пользу продукции с более высокой добавленной стоимостью. В целом рынок смотрится довольно сильным, хотя основной компонент этой силы сосредоточен в бумагах Сбербанка. Однако они многократно доказывали то, что интерес к акциям крупнейшего банка РФ часто является предвестником изменения отношения инвесторов ко всему рынку.

"Мировые рынки по-прежнему испытывают недостаток сильных драйверов для роста, хотя настроения на рынках остаются "бычьими", - указывает эксперт Промсвязьбанка (MOEX: PSBR) Евгений Локтюхов. - Определенную поддержку рынкам оказывает пятничная статистика по рынку труда в США, обеспечившая восстановление рыночных ожиданий ускорения инфляции и повышения ключевой ставки ФРС (вероятность данного события до конца года, судя по фьючерсам на ставку ФРС, превысила 40%). Сильные данные позволили доллару окрепнуть, а индексу Dow Jones - в очередной раз обновить исторические максимумы".

"Вместе с тем высокие оценки рынков развитых стран, сложная политическая обстановка в США, где сохраняется давление на президента Дональда Трампа, а также скудный экономический календарь ближайших дней будут вести к сохранению сегментированного спроса на фондовые активы и сдерживать покупки на горизонте этой недели. Российский фондовый рынок смотрится в условиях стабильной рублевой цены на нефть достаточно неплохо, - заключает Е.Локтюхов. - Откат индекса ММВБ к 100-дневной средней является естественным, но потенциал дальнейшего снижения ограничен. По-прежнему смотрим на перспективы рынка в августе позитивно, рассчитывая увидеть движение индекса ММВБ к следующему сильному уровню сопротивления, расположенному вблизи отметки 2050 пунктов".

По мнению начальника дилингового центра Металлинвестбанка Селима Агарзаева, акции сырьевых компаний, за исключением нефтяных, из российского сегмента представляют сейчас повышенный интерес. Основная причина этого - глобальные рынки, глобальный рост мировой экономики, который, безусловно, будет поддерживать цены на commodity. А что касается нефти, то она стоит особняком в силу затоваривания на рынках и временной неопределенности, связанной со временем, когда рынок найдет баланс между спросом и предложением. Эти факторы создают больше неопределенности в акциях нефтяных компаний, но для остальных сырьевых секторов это не проблема.

"Сегодня начнется двухдневная встреча представителей ОПЕК, однако в последнее время решения, которые принимаются на встрече ОПЕК, перестали оказывать сильное влияние, поскольку рынок не видит серьезных результатов от этих договоренностей. И, наверное, большинство договоренностей теперь будут восприниматься рынком не так эмоционально, рынок будет брать паузу на то, чтобы проверить, насколько эффективно решения ОПЕК будут реализовываться, претворяться в жизнь. Если говорить о российском фондовом рынке, то он имеет потенциал. Основная причина этого в том, что российский рынок сильно отстает от глобального рынка, от глобальных фондовых индексов. Это дает высокий потенциал, но, тем не менее, присутствует политический фактор. Но на этой неделе, наверное, у рынка РФ действительно больше шансов вырасти, так как август - сезон отпусков, и все горящие политические негативные новости отыграны. Что-то новое мы можем услышать лишь в начале сентября", - считает С.Агарзаев.

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" в понедельник составил 23,8 млрд рублей (из них 6,11 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 2,71 млрд рублей на бумаги "АЛРОСА" и 2,61 млрд рублей на бумаги "Газпрома").