Рубль слабеет к доллару и евро из-за дешевеющей нефти

Москва. 7 августа. Доллар США и евро повышаются на "Московской бирже" в понедельник, рубль слабеет к бивалютной корзине из-за дешевеющей нефти.

Курс доллара США составил 60,09 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 12 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 70,83 руб./EUR1, поднявшись на 22,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 16,73 копейки - до 64,92 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на вечерних торгах понедельника вслед за дешевеющей нефтью, котировки которой снижаются из-за обеспокоенности инвесторов избыточным предложением на мировом рынке. Котировки октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК опустились на 1,35% - до $51,71 за баррель. Цена фьючерсных контрактов на нефть WTI на сентябрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени уменьшились на 1,57% - до $48,8 за баррель.

Инвесторы и аналитики следят за встречей технического комитета ОПЕК+, которая проходит 7-8 августа в Абу-Даби. В том числе их интересует, присоединится ли Ливия к соглашению о сокращении добычи нефти.

Как рассказал "Интерфаксу" аналитик компании "Брокер Открытие" Тимур Нигматуллин ключевым фактором, который оказывает влияние на курс рубля в понедельник, выступают цены на нефть. "Тем не менее, давление на рубль со стороны нефти нивелируется излишней перепроданностью национальной валюты в предыдущие дни. В частности, ранее рубль продавали на ожиданиях усиления геополитической напряженности и ожиданиях роста индекса доллара на данных макроэкономической статистики в США. Сейчас негативные факторы постепенно сходят на нет, и мы ожидаем, что цены на нефть от текущих уровней продолжат демонстрировать восходящую динамику", - подчеркивает Т.Нигматуллин.

"Цена на нефть марки Brent к вечеру снизилась до $51,7 за баррель в рамках консолидации, которая может затянуться на некоторое время, хотя уже в четверг ОПЕК опубликует ежемесячный отчет, что может вдохнуть жизнь в рынок. Рублевые пары подрастают, и в конце основной торговой сессии за один доллар дают 60,1 рубля, за один евро - 70,7 рубля. Однако шансы на дальнейшее укрепление российской валюты сохраняются", - полагает замдиректора аналитического департамента компании "Альпари" Анна Кокорева.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на 8 августа на 26,76 копейки, до 60,0605 руб./$1, и опустил курс евро на 84,65 копейки, до 70,8414 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" снизился на 18,94 копейки по отношению к пятнице и составил 60,0944 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК понедельника опустился на 12,22 копейки по отношению к 4 августа и составил 60,09483 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 778,482 млн, из которых $1 млрд 091,738 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 686,744 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" понизился на 7,26 копейки к пятнице - до 70,922 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК понедельника опустился на 36,63 копейки по отношению к 4 августа и составил 70,8501 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR451,694 млн, из которых EUR194,889 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR265,805 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов (МБК), за исключением ставки на 6 месяцев, опустились в понедельник по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" упала на 16 базисных пунктов (б.п.) - до 8,62% годовых, ставка на семидневный срок уменьшилась на 9 б.п. - до 8,94% годовых. Ставка на срок 1 месяц понизилась на 1 б.п. - до 9,21% годовых, на 3 месяца - на 2 б.п., до 9,2% годовых, на 6 месяцев осталась на прежнем уровне - 9,04% годовых.