.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль слабеет к доллару и евро из-за дешевеющей нефти
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в июле замедлилась до 0,1%
Инфляция в июле замедлилась до 0,1%, свидетельствуют данные Росстата. Аналитики ожидали рост цен на уровне 0,4%. Годовая инфляция упала до 3,9%, оказавшись впервые ниже таргета
 
Покупатели квартир стали брать потребительские займы
Некоторые банки заявляют суммы кредитования по потребительским кредитам до 20 миллионов рублей и срок кредитования до 25 лет. Ряд некрупных банков предлагает по таким займам ставки в районе 8-10%, что даже ниже, чем по ряду ипотечных предложений....
 
В России стали находить больше нелегальных лекарств
В 2016 году количество уничтоженных фальсифицированных, контрафактных и недоброкачественных лекарственных средств увеличилось в 2,7 раза по сравнению с 2015 годом. В 2016 году на территории России было уничтоженное 7,2 млн упаковок лекарственных...
 
Суды оправдывают коррупционеров вдвое чаще, чем прочих преступников
Российские суды оправдывают коррупционеров гораздо чаще, чем прочих преступников, пишут "Ведомости", ссылаясь на данные судебной статистики Верховного суда. Всего в прошлом году российские суды оправдали 0,36% обвиняемых (2640 из 743 020), и на...
 
07 августа 2017 года 19:55

Рубль слабеет к доллару и евро из-за дешевеющей нефти

Москва. 7 августа. Доллар США и евро повышаются на "Московской бирже" в понедельник, рубль слабеет к бивалютной корзине из-за дешевеющей нефти.

Курс доллара США составил 60,09 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 12 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 70,83 руб./EUR1, поднявшись на 22,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 16,73 копейки - до 64,92 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на вечерних торгах понедельника вслед за дешевеющей нефтью, котировки которой снижаются из-за обеспокоенности инвесторов избыточным предложением на мировом рынке. Котировки октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК опустились на 1,35% - до $51,71 за баррель. Цена фьючерсных контрактов на нефть WTI на сентябрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени уменьшились на 1,57% - до $48,8 за баррель.

Инвесторы и аналитики следят за встречей технического комитета ОПЕК+, которая проходит 7-8 августа в Абу-Даби. В том числе их интересует, присоединится ли Ливия к соглашению о сокращении добычи нефти.

Как рассказал "Интерфаксу" аналитик компании "Брокер Открытие" Тимур Нигматуллин ключевым фактором, который оказывает влияние на курс рубля в понедельник, выступают цены на нефть. "Тем не менее, давление на рубль со стороны нефти нивелируется излишней перепроданностью национальной валюты в предыдущие дни. В частности, ранее рубль продавали на ожиданиях усиления геополитической напряженности и ожиданиях роста индекса доллара на данных макроэкономической статистики в США. Сейчас негативные факторы постепенно сходят на нет, и мы ожидаем, что цены на нефть от текущих уровней продолжат демонстрировать восходящую динамику", - подчеркивает Т.Нигматуллин.

"Цена на нефть марки Brent к вечеру снизилась до $51,7 за баррель в рамках консолидации, которая может затянуться на некоторое время, хотя уже в четверг ОПЕК опубликует ежемесячный отчет, что может вдохнуть жизнь в рынок. Рублевые пары подрастают, и в конце основной торговой сессии за один доллар дают 60,1 рубля, за один евро - 70,7 рубля. Однако шансы на дальнейшее укрепление российской валюты сохраняются", - полагает замдиректора аналитического департамента компании "Альпари" Анна Кокорева.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на 8 августа на 26,76 копейки, до 60,0605 руб./$1, и опустил курс евро на 84,65 копейки, до 70,8414 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" снизился на 18,94 копейки по отношению к пятнице и составил 60,0944 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК понедельника опустился на 12,22 копейки по отношению к 4 августа и составил 60,09483 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 778,482 млн, из которых $1 млрд 091,738 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 686,744 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" понизился на 7,26 копейки к пятнице - до 70,922 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК понедельника опустился на 36,63 копейки по отношению к 4 августа и составил 70,8501 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR451,694 млн, из которых EUR194,889 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR265,805 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов (МБК), за исключением ставки на 6 месяцев, опустились в понедельник по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" упала на 16 базисных пунктов (б.п.) - до 8,62% годовых, ставка на семидневный срок уменьшилась на 9 б.п. - до 8,94% годовых. Ставка на срок 1 месяц понизилась на 1 б.п. - до 9,21% годовых, на 3 месяца - на 2 б.п., до 9,2% годовых, на 6 месяцев осталась на прежнем уровне - 9,04% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
08 августа 2017 года 13:22
Goldman Sachs снизил рейтинг акций АЛРОСА до "держать" и оценку на 14%
(добавлен текст после 3-го абзаца) Goldman Sachs понизил прогнозную стоимость акций "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) со 110 рублей до 95 рублей за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Кроме того, для этих бумаг была понижена рекомендация с "покупать" до "держать". Акции "АЛРОСА" также были удалены из...    читать дальше
.
08 августа 2017 года 13:06
Краснодарский край, возможно, разметит новые бонды ниже нижней границы ориентира по доходности - Уралсиб
Краснодарский край (-/B1/BB) сегодня проведет букбилдинг по новому выпуску объемом 10 млрд рублей. Срок обращения составляет семь лет, погашение предполагается амортизационными частями: по 30% от номинала в дату выплаты 20-го и 24-го купонов, оставшиеся 40% - в дату погашения. В результате дюрация...    читать дальше
.
08 августа 2017 года 12:59
Goldman Sachs снизил рейтинг акций АЛРОСА до "держать" и оценку на 14%
oldman Sachs понизил прогнозную стоимость акций "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) со 110 рублей до 95 рублей за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Кроме того, для этих бумаг была понижена рекомендация с "покупать" до "держать". Акции "АЛРОСА" также были удалены из списка наиболее привлекательных в...    читать дальше
.
08 августа 2017 года 12:18
Фьючерсы на Brent имеют все шансы закрепиться выше 50 долларов за баррель до конца августа - ГК "Форекс Клуб"
"Цены на нефть основных эталонных сортов закрепились вблизи максимальных уровней за последний месяц по мере того, как официальные представители России и Кувейта завершают переговоры в Абу-Даби со странами ОПЕК+, не выполняющими в полной мере взятые на себя обязательства по сокращению добычи....    читать дальше
.
08 августа 2017 года 11:52
Рубль достигнет 62-64 за доллар, это только вопрос времени - Локо-Банк
"Рубль продолжает показывать осторожную динамику, торгуясь чуть ниже 60 за доллар. Евро при этом стоит около отметки 70,85 руб. Пока цены на нефть находятся вблизи текущих уровней, у рубля сохраняются шансы задержать свое ослабление. Решение технического комитета ОПЕК+ вряд ли будет неожиданным,...    читать дальше
.
08 августа 2017 года 11:29
Индекс ММВБ имеет шансы вырасти еще на 2-3% - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
"Индекс ММВБ преодолел краткосрочный понижательный тренд на уровне 1950 пунктов и теперь имеет шансы вырасти еще на 2-3%. На смену дивидендным отсечкам пришла отчетность за первое полугодие, которая будет влиять на котировки. "Сбербанк" может продолжить рост на хорошей отчетности, краткосрочно...    читать дальше
.
08 августа 2017 года 11:10
Евро может снизиться к 68,50 руб. в ближайшие несколько дней - FxPro
"Устойчивость нефти в последние дни позволяет ожидать возвращения рубля ниже 60 за доллар - в область 59,80, а вероятное развитие отката последнего на глобальном рынке Форекс способно закрепить на ближайшие дни пару EUR/USD ниже 1,18 с потенциальными целями на сегодня в районе 1,176 и отправить её...    читать дальше
.
08 августа 2017 года 10:45
Итоги встречи мониторингового кабинете ОПЕК рискуют оказать еще большее давление на котировки "черного золота - AMarkets
"Котировки нефти открыли новую неделю распродажами, однако все равно смогли удержаться выше $52 за баррель. Вслед за фундаментальной поддержкой правительственных данных по запасам нефти в США, ожиданий очередной встречи стран участников ОПЕК в Абу-Даби, а также статистики по количеству нефтяных...    читать дальше
.
08 августа 2017 года 10:28
Нефть надеется на возобновление подъема - eToro
а рынке нефти в понедельник наблюдались неоднозначные и волатильные торги, констатирует региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. Баррель Brent предпринял неудачную попытку возвращения к уровню 53 и откатился в район 51,37, откуда вернулся выше 52, но...    читать дальше
.
08 августа 2017 года 10:11
Сегодня индекс РТС может подскочить на 0,5-1% - Алор Брокер
"Российский рынок уже не может игнорировать позитив на внешних площадках, сегодня индекс РТС может подскочить на 0,5-1%. Индекс доллара указывает на его слабость по отношению к корзине валют. Но из-за небольшого снижения стоимости нефти курсы доллара и евро сегодня вырастут до 60,2 и 71,2 руб. На...    читать дальше
.
08 августа 2017 года 09:58
Акции немного повысятся - ИК "Атон"
о мнению специалистов ИК "Атон", отечественный рынок акций начнет торги вторника с небольшого повышения.    читать дальше
.
08 августа 2017 года 09:53
Российский рынок акций начнёт день без особых внешних ориентиров - "Открытие Брокер"
"В целом вторник будет достаточно тихим днём в отношении макроэкономической статистики. Из немногих отчётов можно лишь выделить данные по торговому балансу Германии и Франции. Российский рынок акций начнёт день без особых внешних ориентиров. С другой стороны, китайский импорт сырьевых товаров...    читать дальше
.
08 августа 2017 года 09:50
На рынке рублевых корпоративных бондов во вторник не сложится ярко выраженной динамики цен
Москва. 8 августа. На рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник, скорее всего, не сложится ярко выраженной динамики цен на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе нефтяных площадок, полагают эксперты.    читать дальше
.
08 августа 2017 года 09:41
Вновь не исключаем нейтрального открытия торгов акциями - Промсвязьбанк
"Сегодня мы видим признаки дальнейшего охлаждения на рынках. Данные по торговому балансу Китая за июль оказались неоднозначными: хотя положительное сальдо внешней торговли Поднебесной оказалось больше, чем ожидалось (46,7 млрд долл. против 46,1 млрд по консенсусу Рейтерс), динамика экспорта (+7,2%...    читать дальше
.
08 августа 2017 года 09:34
Американские инвесторы в целом не видят каких-либо рисков, но и причин для покупки акций нет
Американские фондовые индексы увеличились по итогам торгов в понедельник. Азиатские фондовые рынки не демонстрируют единой тенденции во вторник. Цены на нефть эталонных марок продолжают опускаться.    читать дальше
.
Страница 1 из 4
.
1
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.