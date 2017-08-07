Ожидаем позитивное открытие торгов акциями во вторник - ИК "Фридом-Финанс"

По итогам торгов понедельника российский фондовый рынок смог продемонстрировать позитивную динамику, несмотря на коррекцию на рынке энергоносителей, а рамках которой нефть марки Brent ушла в район $51,5 за баррель, отмечает старший аналитик ИК "Фридом Финанс" Богдан Зварич. Также не смогло испортить настроение нашим инвесторам разнонаправленное движение в Европе: немецкий DAX к окончанию сессии снизился на 0,3%, а французский CAC40 поднялся на 0,1%. Не оказало негативного влияния на отечественные котировки и нейтральное открытие основной сессии в США, где индексы в первые часы консолидируются у уровней пятничного закрытия на фоне отсутствия важной макроэкономической статистики. К завершению торгов индекс ММВБ вырос на 0,9%, до 1970 пунктов, а индекс РТС поднялся на 0,6%, до 1033 пунктов. Лидерами роста стали акции НЛМК и Мечела, прибавившие более 3%. Лучше рынка также торговались бумаги ВТБ (+2,1%), Сбербанка (+1,8%) и Норильского никеля (+1,9%). В числе аутсайдеров оказались бумаги Системы и Алросы, потерявшие 1,7% и 1,6% соответственно.

На валютной секции Московской биржи российский рубль ослаб по отношению к основным мировым валютам. К окончанию основной сессии доллар вырос на 0,2%, поднявшись выше 60 рублей, евро прибавил 0,4%, до 70,9 рубля. Эксперт также отметил, что сегодняшнее снижение цен на нефть могло оказать более серьезное влияние на российскую валюту, однако приближение налогового периода оказало поддержку рублю и не позволило доллару и евро продемонстрировать сильный рост. Доллар продолжает бороться за преодоление уровня 60 руб. «Медведям» по USD/RUB в пятницу удалось сдержать эти попытки, однако сегодня доллар вновь поднялся над указанной психологически значимой отметкой. В случае если в ближайшие дни данные по запасам углеводородов простимулируют рост цен на нефть, аналитик ИК не исключает, что продажи доллара вновь усилятся, а это приведет к возвращению доллара в район 59 руб.

"В рамках вечерней сессии мы не исключаем восстановления рынка энергоносителей, что обусловит попытку Brent закрепиться выше $52 за баррель. В сложившихся условиях спрос на российские активы может усилиться, что позволит рублю и фьючерсу на индекс РТС закончить «вечерку» на положительной территории. Этот же фактор будет способствовать позитивному открытию нашего рынка во вторник", - прогнозирует Б. Зварич.