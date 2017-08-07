Цены евробондов РФ почти не изменились в понедельник на фоне стабильных UST

Москва. 7 августа. Котировки российских еврооблигаций в понедельник незначительно меняются на фоне отсутствия динамики американских казначейских обязательств (US Treasuries); участники торгов ожидают новых сигналов, способных определить дальнейшее направление движения. Суверенные спреды к доходности базовых активов также почти не изменились.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК выросла по отношению к закрытию 4 августа на 6 базисных пунктов и составила 120,16% от номинала, что соответствует доходности 2,14% годовых (снижение на 2 базисных пункта).

Стоимость американских четырехлетних Treasuries к 18:15 МСК не изменилась относительно итогов 4 августа, составив 101,12% от номинала. Их доходность также осталась на прежнем уровне, составив 1,48% годовых. Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и четырехлетними казначейскими облигациями США сузился всего на 2 базисных пункта и составил 66 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли по отношению к предыдущему закрытию на 2 базисных пункта - до 113,45% от номинала (доходность осталась на прежнем уровне - 4,95% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году подешевели на 5 базисных пунктов - до 110,65% от номинала (доходность осталась на прежнем уровне - 4,94% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году повысились в цене на 5 базисных пунктов - до 105,27% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт - до 4,03% годовых), с погашением в 2023 году подешевели на 5 базисных пунктов, до 108,28% от номинала (доходность повысилась на 1 пункт - до 3,36% годовых).

"Понедельник выдался очень спокойным днем, на рынке российских еврооблигаций ничего не происходило. Тихий день, торги прошли практически на тех же уровнях, что и в пятницу. То есть на рынке полный флэт, так как все события, которые были важны для участников торгов, уже состоялись, в том числе, на прошлой неделе. Все, кто хотел что-либо сделать на рынке, сделали это ранее. В ближайшее время не ожидается каких-либо существенных событий, на рынке отсутствуют идеи для торговли, поэтому мы и видим скучные и неактивные торги", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке старший трейдер сектора облигаций ФГ "БКС" Марат Сорокин.