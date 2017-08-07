Рубль понижается к доллару и евро на фоне ускорившей снижение нефти

Москва. 7 августа. Доллар США и евро повышаются на "Московской бирже" в понедельник, рубль слабеет к бивалютной корзине на фоне ускорившей снижение нефти.

Курс доллара США составил 60,15 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 18,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 70,99 руб./EUR1, поднявшись на 38,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 27,48 копейки - до 65,03 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на 8 августа на 26,76 копейки, до 60,0605 руб./$1, и опустил курс евро на 84,65 копейки, до 70,8414 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль понижается к доллару и евро в понедельник на фоне снижения нефти, ускорившегося во второй половине дня, так как участники рынка отмечают сохранение достаточного и даже избыточного предложения и высокого уровня товарных запасов. Инвесторы и аналитики также следят за встречей технического комитета ОПЕК+, которая проходит 7-8 августа в Абу-Даби. Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК в понедельник снизилась на 1,2% - до $51,79 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на 1,17% - до $49,03 за баррель.

"Рубль торгуется в умеренном минусе на фоне дешевеющей нефти, а также усиления позиций доллара на Forex после выхода хорошей трудовой статистики в США. Котировки "черного золота" корректируются вниз в условиях роста добычи и экспорта сырья в странах ОПЕК. Представители технического комитета картеля обсудят в Абу-Даби выполнение глобального пакта. Тем временем, по данным компании Baker Hughes, сократилось количество буровых установок в США, однако темпы сокращения инвесторов не впечатлили. Американская валюта получила поддержку после публикации в пятницу данных о занятости, которые свидетельствуют об увеличении числа рабочих мест в июле. Теперь игроки ожидают информации о состоянии первой экономики планеты", - подчеркнул руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов.

Начальник управления операций на российском рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко выразил уверенность, что рубль не смог противостоять негативным внешним факторам в виде дешевеющей нефти. "С учетом ситуации на рынке энергоносителей давление на российские активы в ближайшие часы может нарастать, в результате рубль продолжит снижение. Однако нельзя исключать и разворота нефтяных котировок вверх. Дело в том, что приближение публикации статистики по запасам углеводородов в США будет стимулировать закрытие "шортов" и новую попытку нефти марки Brent закрепиться выше $52 за баррель, что, в свою очередь, поддержит российских "быков" и позволит завершить торги на положительной территории", - полагает он.

Начальник отдела брокерских операций Росевробанка Евгений Волков считает, что на рынке наблюдается консолидация, но она не будет длительной. "Фактически мы наблюдаем некоторую консолидацию пары "доллар-рубль" в районе 60 руб./$1, но она не будет долгой. Факторов для укрепления нет, если не брать в расчет нефть, поэтому достижение 61 руб./$1 в ближайшее время более чем реально. Кроме того, ухудшает негативный фон заявление Госдепа об ответе на дипломатические меры Москвы. Хотя пока рынки на это заявление никак не отреагировали, все будет зависеть от дальнейших шагов Вашингтона", - подчеркнул он.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов (МБК), за исключением ставки на 6 месяцев, опустились в понедельник в сравнении с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" упала на 16 базисных пунктов (б.п.) - до 8,62% годовых, ставка на семидневный срок уменьшилась на 9 б.п. - до 8,94% годовых. Ставка на срок 1 месяц понизилась на 1 б.п. - до 9,21% годовых, на 3 месяца - на 2 б.п., до 9,2% годовых, на 6 месяцев осталась на прежнем уровне - 9,04% годовых.