Доллару не хватает решимости - eToro

"В понедельник американская валюта "затаилась", не сумев продолжить пятничное ралли, спровоцированное сильными показателями рынка труда и позитивными комментариями Г. Кона на тему налоговой реформы. Доллар торгуется с небольшим нисходящим уклоном против евро, который, впрочем, испытывает трудности с возвращением выше уровня 1,18. В целом USD пока удается сохранить основные позиции, "завоеванные" в конце минувшей недели. Но сохранение "бычьего" настроя явно находится под угрозой. Рынок по-прежнему сильно сомневается в том, что до конца года Федрезерв решится на еще одно повышение ставки из-за отсутствия инфляционного давления. Пока не произойдет ощутимых изменений в ожидания игроков, потенциал укрепления доллара будет оставаться ограниченным, а понижательные риски высокими. В краткосрочной перспективе усилить давление на американскую валюту могут выступления двоих представителей ФРС США в лице Булларда и Кашкари, которые известны своей "голубиной" позицией. Если из их уст прозвучат осторожные и тем более "мягкие" комментарии на тему инфляции или перспектив монетарной политики, игроки воспользуются ситуацией как возможностью для входа с новыми покупками единой валюты. На прошлой неделе пара EUR/USD "проколола" уровень 1,19. Нарушение целостности этого психологического барьера, с технической точки зрения, говорит о серьезности намерения "быков" по евро, которые готовы возобновить активность при первой удобной возможности. В более широкой перспективе риски для доллара будут ограниченными, пока котировки находятся ниже уровня 1,1830", - отмечает региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас.