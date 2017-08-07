Ждем консолидации индекса ММВБ во второй половине дня - Dukascopy Bank SA

"В понедельник, 7 августа, цены на нефть марки Brent опускаются на 1,2% - до $51,76 за баррель на новостях о снижении эффективности исполнения ограничительных квот с 98% до 86% в июле. В преддверии встречи технического комитета ОПЕК, которая состоится сегодня в Абу-Даби, это новость приобретает особую актуальность. Вслед за нефтяными контрактами снижается и курс рубля против доллара. Впрочем, несмотря на ослабление российской валюты, индекс РТС прибавляет сегодня 0,35% (до отметки 1030 пунктов), что происходит благодаря активными покупками в акциях металлургических компаний. Дело в том, что цены на промышленные металлы сегодня на торгах в Азии обновили многолетние максимумы. Индекс ММВБ в первую половину торговой сессии вырос на 0,7% (до 1966,9 пункта). В ожидании выступления двух представителей ФРС, а также публикации крупного пакета китайской макроэкономической статистики завтра утром индекс ММВБ, вероятнее всего, будет консолидировать вблизи текущих уровней во второй половине сегодняшнего дня. Учитывая тот факт, что рынок уже закладывает ускорение роста ВВП Китая, выход слабых данных по торговому балансу за июль может привести к коррекции рынка металлов вниз", - комментирует ситуацию руководитель управления анализа валютных рисков Dukascopy Bank SA Евгения Абрамович.