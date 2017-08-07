Потенциал роста индекса ММВБ от текущих значений весьма ограничен - ИК "ФИНАМ"

"С технической точки зрения, российский рублёвый индекс ММВБ пока выглядит неплохо, но закрытие дня и недели ниже отметки 1960 пунктов является негативным сигналом для инвесторов, кроме того, некоторые весовые акции приближаются к своим сильным сопротивлениям. В любом случае, потенциал роста от текущих значений весьма ограничен, а риски коррекции в августе просто зашкаливают. Важных данных и новостей сегодня нет, поэтому до конца дня на российском фондовом рынке сохранятся умеренно позитивные настроения, а вот биржевые индексы в Европе и США сегодняшний день могут закрыть с небольшими потерями", - указывает эксперт ИК "ФИНАМ" Василий Олейник.