Торговый диапазон на сегодня составляет 59,85-60,85 руб./долл - Уральский Банк Реконструкции и Развития

"Рубль утром в понедельник торгуется в небольшом минусе на фоне дешевеющей нефти, а также усиления позиций доллара после выхода хорошей трудовой статистики в США, - отмечает руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов. - Котировки «черного золота» корректируются вниз в условиях роста добычи и экспорта сырья в странах ОПЕК. Представители технического комитета картеля на этой неделе соберутся в Абу-Даби, чтобы обсудить выполнение глобального пакта. Тем временем, по данным компании Baker Hughes, сократилось количество буровых установок в США, однако темпы сокращения инвесторов не впечатлили. Американская валюта получила поддержку после публикации в пятницу данных о занятости, которые свидетельствуют об увеличении числа рабочих мест в июле. Теперь игроки ожидают информации о состоянии первой экономики планеты. Ожидаемый торговый диапазон на сегодня составляет 59,85-60,85 руб./долл.".