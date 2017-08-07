Формирование дефицита будет толкать котировки Brent в район $54 за барр к концу года - "Открытие Брокер"

На стартовавшей неделе нефтяные котировки окажутся под влиянием обильной рыночной статистики и насыщенного новостного потока, полагает аналитик компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин. В прошлую пятницу вышел блок данных от Baker Hughes: за неделю в США число действующих нефтяных буровых снизилось на 1 единицу до 765, а в Канаде – сократилось на 5 штук до 125. В этот вторник выйдут предварительные оценки запасов в США от Американского института нефти (API). В среду в 17:30 (мск) будут опубликованы еженедельные данные от американского Минэнерго (EIA). В четверг выйдет очередной месячный отчет ОПЕК за август, в котором будут представлены оценки баланса спроса и предложения на рынке «чёрного золота» и будут даны прогнозы на среднесрочную перспективу. Наконец, в понедельник-вторник специальный технический комитет ОПЕК+, в который входят представители Саудовской Аравии, Венесуэлы, Кувейта, Алжира, Омана и РФ, обсудит реализацию соглашений стран относительно сокращения нефтедобычи.

"Наш взгляд, рынок нефти с точки зрения среднесрочных тенденций остается прежним, - заключает эксперт. - Так, по прогнозам, в III квартале 2017 года глобальное предложение нефти будет умеренно превышать спрос. Формированию дефицита будет способствовать эффект сокращения добычи ОПЕК+ в рамках венских соглашений на 1,8 млн барр в сутки, благодаря чему глобальный объём производства не превысит 99,15 млн барр в сутки. В свою очередь, ускорение ВВП мировой экономики и сезонность поддержит спрос на уровне 99,4 млн барр в сутки. Формирование дефицита будет толкать котировки Brent в район $54 за барр к концу года (к текущему моменту торгуется вблизи $51,8 за баррель). Между тем, этот уровень может быть ненадолго пробит уже на текущей неделе в случае поддержки со стороны новостного потока и попутного ослабления доллара к корзине валют (индекса доллара DXY)".