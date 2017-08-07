На текущей неделе ожидаем пару доллар/рубль в диапазоне 59-61 руб. за доллар - Промсвязьбанк

"В первой половине недели рубль, вероятно, продолжит получать локальную поддержку от спроса на ОФЗ, в то время как дивидендный сезон близится к завершению. При этом нефть сегодня с утра продолжает торговаться выше отметки 52 долл./барр. по Brent, что выступает в поддержку российской валюты. Напомним, сегодня в Абу-Даби начинается двухдневная встреча технического комитета ОПЕК+, на которой будет обсуждаться исполнение соглашения о сокращении добычи. Заявления представителей комитета могут вновь оказать

влияние на ход торгов на сырьевых площадках. В свою очередь, первая реакция на сильные статданные в США в долларе уже прошла, и после активного укрепления в пятницу американская валюта стабилизируется на новых уровнях. На текущей неделе ожидаем пару доллар/рубль в диапазоне 59-61 руб. за доллар", - прогнозирует аналитик Промсвязьбанка Александр Полютов.