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Главная / Мнения аналитиков / Краткосрочный ориентир по паре RUB/USD 59-60.5 - "Нордеа Банк"
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07 августа 2017 года 12:30
Краткосрочный ориентир по паре RUB/USD 59-60.5 - "Нордеа Банк"
"В предстоящую неделю рубль имеет определенные шансы на укрепление в связи с действием следующих факторов: вероятным появлением позитивных сигналов для рынка нефти по итогам встречи технического комитета ОПЕК+ 7-8 августа, постепенным завершением периода обратных конверсий дивидендных выплат, возможным повышением спроса нерезидентов на ОФЗ до вероятного снижения ставки ЦБ в сентябре. Краткосрочный ориентир по паре RUB/USD 59-60.5", - комментирует аналитик "Нордеа Банка" Татьяна Евдокимова.
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07 августа 2017 года 16:55
"Прошлая неделя была довольно спокойной на рынке рублевого долга, что вполне закономерно для летнего периода. Спокойствие нарушили данные по инфляции, которая оказалась значительно ниже ожиданий. Год к году цены выросли всего на 3,9%, а базовый показатель и того меньше – на 3,3%. На этом фоне мы... читать дальше
.07 августа 2017 года 16:26
оссийский рынок может завершить день в "плюсе" и продолжить своё восхождение до 2000 пунктов по ММВБ на фоне потери остроты восприятия дипломатического кризиса между Москвой и Вашингтоном. Во всяком случае, отмечает аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, акции "Сбербанка" часто выступают в... читать дальше
.07 августа 2017 года 15:49
"В понедельник, 7 августа, цены на нефть марки Brent опускаются на 1,2% - до $51,76 за баррель на новостях о снижении эффективности исполнения ограничительных квот с 98% до 86% в июле. В преддверии встречи технического комитета ОПЕК, которая состоится сегодня в Абу-Даби, это новость приобретает... читать дальше
.07 августа 2017 года 15:11
"С технической точки зрения, российский рублёвый индекс ММВБ пока выглядит неплохо, но закрытие дня и недели ниже отметки 1960 пунктов является негативным сигналом для инвесторов, кроме того, некоторые весовые акции приближаются к своим сильным сопротивлениям. В любом случае, потенциал роста от... читать дальше
.07 августа 2017 года 14:50
Торговый диапазон на сегодня составляет 59,85-60,85 руб./долл - Уральский Банк Реконструкции и Развития
"Рубль утром в понедельник торгуется в небольшом минусе на фоне дешевеющей нефти, а также усиления позиций доллара после выхода хорошей трудовой статистики в США, - отмечает руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов. - Котировки «черного... читать дальше
.07 августа 2017 года 14:34
"Сегодня у рынка есть шансы закончить торги на положительной территории, - утверждает начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко. - Несмотря на снижение нефтяных котировок с уровней пятничного закрытия более чем на 1% по Brent, российский фондовый... читать дальше
.07 августа 2017 года 14:07
В начале осени цены на нефть предпримут попытку двинуться к 60 долларам за баррель - ГК "Форекс Клуб"
Цены на нефть основных эталонных сортов находятся вблизи максимальных уровней за последний месяц по мере того, как участники рынка ждут встречи членов ОПЕК, на которой они планируют обсудить, почему не все страны строго придерживаются договорённостей по сокращению добычи, комментирует аналитик... читать дальше
.07 августа 2017 года 13:47
Raiffeisenbank пересмотрел прогнозные цены глобальных депозитарных расписок (GDR) и акций анализируемых продовольственных ритейлеров, говорится в обзоре аналитика банка Натальи Колупаевой. По итогам переоценки и с учетом текущих рыночных цен для GDR Х5 была понижена рекомендация с "покупать" до... читать дальше
.07 августа 2017 года 13:26
Формирование дефицита будет толкать котировки Brent в район $54 за барр к концу года - "Открытие Брокер"
На стартовавшей неделе нефтяные котировки окажутся под влиянием обильной рыночной статистики и насыщенного новостного потока, полагает аналитик компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин. В прошлую пятницу вышел блок данных от Baker Hughes: за неделю в США число действующих нефтяных буровых... читать дальше
.07 августа 2017 года 13:00
Курс рубля (60 руб./долл.) относительно цены нефти ($52/барр. Brent) находится на справедливых уровнях - Банк "Санкт-Петербург"
"Курс рубля (60 руб./долл.) относительно цены нефти ($52/барр. по марке Brent) находится на справедливых относительно нашей модели платежного баланса уровнях. Риски превышения отметки 61 руб./долл. – верхняя граница полуторамесячного диапазона – могут реализоваться в случае резкого ухудшения... читать дальше
.07 августа 2017 года 12:42
"В первой половине недели рубль, вероятно, продолжит получать локальную поддержку от спроса на ОФЗ, в то время как дивидендный сезон близится к завершению. При этом нефть сегодня с утра продолжает торговаться выше отметки 52 долл./барр. по Brent, что выступает в поддержку российской валюты.... читать дальше
.07 августа 2017 года 12:17
"Нефть сохраняет шансы на рост. Текущая неделя обещает стать весьма насыщенной для нефтяного рынка с точки зрения информационных потоков. Сегодня стартует заседание технического комитета ОПЕК+ под председательством РФ и Кувейта, на котором участники сделки будут рассматривать причины отклонения... читать дальше
.07 августа 2017 года 11:52
Относительная стабильность рубля и цен на нефть вкупе с исключительно положительными данными по инфляции за июль обеспечили рынку ОФЗ уверенный рост по итогам пятницы: доходности потеряли около 2-4 базисных пунктов в коротких выпусках и 5-9 базисных пунктов в средних и длинных бумагах, говорится в... читать дальше
.07 августа 2017 года 11:44
Москва. 7 августа. Рынок акций РФ умеренно растет в понедельник утром благодаря позитивной конъюнктуре мировых фондовых площадок; рост сдерживается снижающейся нефтью. читать дальше
.07 августа 2017 года 11:41
Если нефти удастся преодолеть отметку $54, то рубль получит возможность развить коррекционный рост - TeleTrade
Устойчивая динамика рынка нефти особенно важна, так как в ближайшие дни игроки будут сосредоточены на итогах встречи ОПЕК в Абу-Даби, где участники венского соглашения постараются выработать меры по более жесткому соблюдению квот. Позитивные новости в ходе этой встречи могут подтолкнуть нефть марки... читать дальше
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