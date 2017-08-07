Рынок акций РФ умеренно растет в понедельник утром благодаря позитивной динамике мировых рынков

Москва. 7 августа. Рынок акций РФ умеренно растет в понедельник утром благодаря позитивной конъюнктуре мировых фондовых площадок; рост сдерживается снижающейся нефтью.

К 11:00 МСК индекс ММВБ составил 1966,52 пункта (+0,67%), индекс РТС - 1030,79 пункта (+0,4%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 2,4%, лидерами роста выступают акции металлургических компаний.

Так, выросли акции "Мечела" (MOEX: MTLR) (+2,4%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+1,5%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+1,4%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+1,4%), "Московской биржи" (+1,4%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+1,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,1%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,1%, "префы" прибавили в цене 0,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,9%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,8%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+0,7%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,6%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,4%, "префы" выросли на 0,8%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,2%).

Вместе с тем на отрицательной территории торгуются бумаги "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,7%), "Дикси групп" (MOEX: DIXY) (-1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,1%).

Акции Сбербанка России растут в начале торгов на фоне публикации позитивной финансовой отчетности за январь-июль 2017 года по РСБУ, согласно которой чистая прибыль банка выросла на 35,6% - до 372,835 млрд рублей по сравнению 274,976 млрд рублей за аналогичный период 2016 года. В июле 2017 года Сбербанк получил чистую прибыль в размере 55,9 млрд рублей, что на 22,6% больше показателя за июль 2016 года (45,6 млрд рублей).

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", плавный рост российских акций в начале торгов 7 августа продиктован позитивной конъюнктурой мировых рынков капитала, которые в свою очередь позитивно отреагировали на публикацию в США в конце прошлой недели данных по рынку труда, оказавшихся лучше ожиданий аналитиков.

Так, европейские фондовые рынки прибавляют в начале торгов понедельника 0,1-0,3%, фьючерс на индекс S&P 500 растет на 0,18%. При этом американские фондовые индексы выросли в пятницу, Dow Jones Industrial Average поднялся до рекордного уровня по итогам восьмой сессии подряд благодаря сильным данным с американского рынка труда. В свою очередь фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона также растут в понедельник, отыгрывая сильные данные по американскому рынку труда.

Число рабочих мест в экономике США в июле 2017 года увеличилось на 209 тыс., сообщило министерство труда страны. Аналитики, опрошенные Dow Jones, в среднем ожидали менее значительного повышения - на 180 тыс. Увеличение показателя в июне, согласно уточненным данным, составило 231 тыс. (максимум с февраля), а не 222 тыс., как было объявлено ранее. Уровень безработицы в США в июле уменьшился с 4,4% до 4,3%, обновив минимум за 16 лет, ранее фиксировавшийся в мае. Динамика безработицы соответствовала ожиданиям.

Вместе с тем нефть дешевеет в понедельник в ожидании встречи ОПЕК+ в Абу-Даби, которая пройдет 7-8 августа. Технический комитет ОПЕК в ходе предстоящей встречи планирует оценить реализацию соглашения о сокращении добычи, заключенного ранее странами-производителями нефти. Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 11:00 МСК в понедельник опустилась на 0,6% - до $52,1 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на 0,5% - до $49,33 за баррель.

По словам ведущего аналитика компании "КИТ Финанс Брокер" Анны Устиновой, внешний фон сегодня носит умеренно позитивный характер, однако "негативит" рынок нефти. Повышенная волатильность может наблюдаться в акциях АФК "Системы". В суде пройдет рассмотрение апелляции АФК на арест активов по иску "Роснефти".

"Данные по американскому рынку труда выступили катализатором оптимизма на мировых рынках, подтвердив факт благоприятной конъюнктуры в экономике США: количество рабочих мест, созданных вне с/х сектора за июль, увеличилось на 209 тыс. Это выше прогноза: +185 тыс. Кроме того, по итогам пересмотра данных за предыдущие два месяца совокупное количество рабочих мест увеличилось еще на 2 тыс. Что касается данных по безработице, то показатель снизился до минимума с мая 2001 года: до 4,3%, а средняя продолжительность рабочей недели осталась без изменений и составила 34,5 часа. Таким образом, опубликованные данные являются весомым аргументом для ФРС в вопросе дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики, что, в свою очередь, может оказать на рынки понижательное давление", - полагает А.Устинова.

Начальник аналитического отдела ИФК "Солид" Олег Шагов также отмечает, что "результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня складывается умеренно позитивным. Котировки октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent колеблются в районе отметки в $52,2 за баррель в преддверии начинающейся сегодня двухдневной встречи мониторингового комитета стран ОПЕК+, на которой будет обсуждаться ход выполнения ранее заключенного соглашения о сокращении добычи. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром умеренно прибавляют. Основные азиатские фондовые индикаторы большей частью демонстрируют положительную динамику".

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 11:00 МСК составил 4,73 млрд рублей (из них 1,345 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка и 0,456 млрд рублей на бумаги "Газпрома").