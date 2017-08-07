Рубль будет медленно двигаться к отметке в 61 за доллар - РосЕвроБанк

"Начало недели для рубля прошло достаточно нейтрально. Российская валюта незначительно снижается к доллару и евро на фоне падающих цен на нефть, - отмечает начальник отдела брокерских операций РосЕвроБанка Евгений Волков. - Тем не менее, ослабление рубля минимально, он лишь немного ниже 60 за доллар, а нефть стоит выше $52 за баррель Brent. Фактически, мы наблюдаем некоторую консолидацию в районе 60 за доллар, но она не будет долгой. Факторов для укрепления нет, если не брать в расчет нефть, поэтому достижение 61 за доллар в ближайшее время более чем реально. Кроме того, ухудшает негативный фон заявление Госдепа об ответе на дипломатические меры Москвы. Хотя пока рынки на это заявление никак не отреагировали, все будет зависеть от дальнейших шагов Вашингтона. Основной же фактор давления на рубль является макроэкономическим и фундаментальным, трейдеры могут его игнорировать, особенно при условии все еще сохраняющегося притока капитала, но рано или поздно рубль все равно упадет ниже. Судя по всему, уровни 62-64 к доллару будут достигнуты в начале осени. Пока же рубль будет медленно двигаться к отметке в 61 за американскую валюту, хотя есть вероятность очередного прорыва уровней 60 на фоне укрепления, но оно не будет долгим и устойчивым".