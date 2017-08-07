Ждем консолидации долговых рынков на этой неделе - Бинбанк

"На этой неделе не предполагается выхода значимой для долговых рынков статистики, в связи с чем мы ожидаем вялую динамику торгов на рынке облигаций, - прогнозирует главный аналитик Бинбанка Алексей Тихонов. - Сочетание позитивных экономических данных и низких темпов инфляции создают идеальные условия для консолидации рынков на текущих уровнях. Рынок покинули страхи быстрого сворачивания мягких денежных условий на развитых рынках, благодаря чему доходности облигаций EM, как еврооблигаций, так и гособлигаций в национальных валютах, вновь вернулись к минимальным уровням, наблюдавшимся в мае-июне. С учетом сохранения позитивного настроя, ожидаем продолжения спроса на рисковые активы на предстоящей неделе. Однако, учитывая начало с этой недели сезона отпусков на финансовых рынках, полагаем, что этого спроса будет недостаточно, чтобы продолжить тренд на дальнейшее снижение доходностей".

Вышедшая в пятницу статистика по инфляции в России за июль приятно удивила и обрадовала, показав значение в 3,9%, что ниже целевого уровня ЦБ. Такие данные, по мнению эксперта банка, открывают для ЦБ возможность снижения ключевой ставки на предстоящем в сентябре заседании на 0,5%, что уже в пятницу нашло отражение в доходностях ОФЗ, которые по 10-ти летнему бенчмарку показали снижение на 0,1% до 7,7%.

"Учитывая тот факт, что ОФЗ в июле торговались хуже прочих долговых рынков, можно ожидать, что на этой неделе ОФЗ наверстают упущенное и будут выглядеть лучше гособлигаций на сопоставимых рынках. По 10-летним ОФЗ на этой неделе ожидаем консолидации в диапазоне 7,65%-7,75%", - прогнозирует А. Тихонов.