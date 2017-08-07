Акции финансовых компаний представляют спекулятивный интерес - ВТБ 24

Сильные данные по рынку труда США, которые вышли в пятницу, обеспечили не только положительное закрытие недели Индексом S&P500, но и дают позитивный импульс в начале торгов в понедельник, отмечает главный аналитик ВТБ24 Станислав Клещев. Азиатские фондовые индексы окрашены в зелёный цвет. Brent торгуется выше $52. С точки зрения внешних факторов, всё достаточно позитивно для начала новой идеи на российском фондовом рынке. Эксперт обращает внимание на то, что текущая неделя будет достаточно насыщенной для компаний финансового сектора. Впереди ещё выход ежемесячных данных о результатах работы Сбербанка, публикация финансовых отчётов ВТБ и Московской биржи за 2 кв. 2017 г., рекомендации Набсовета Мосбиржи по промежуточным дивидендам. Поэтому, если ориентироваться на интенсивность новостного потока, то акции финансовых компаний объективно представляют спекулятивный интерес.

"Из других идей обращаем внимание на бумаги Юнипро, подошедшие к нижней границе своего торгового диапазона в преддверии завтрашней публикации отчётности за 2 кв. 2017 г по МСФО, - указывает С. Клещев. - Аналитики ждут слабых результатов компании, однако, если ключевой уровень поддержки чуть ниже 2.4 руб. устоит, то сложатся неплохие предпосылки для покупки. Главным фактором рисков и сюрпризов продолжает оставаться срок восстановления энергоблока Березовской ГРЭС. Среднесрочно мы продолжаем верить в догоняющий рост акций российских нефтегазовых компаний вслед за произошедшим в конце июля ростом нефтяных цен. Газпром может закрыть дивидендный гэп, а НОВАТЭК начать новую волну роста оттолкнувшись от 600 руб.".