Диапазон 50-53 доллара/баррель по Brent остается актуальным на ближайшее время - Промсвязьбанк

"Нефть на сегодняшнее утро торгуется по 52,2 долл./баррель в ожидании технической встречи ОПЕК+ (сегодня-завтра). Из новостей отметим данные по числу буровых в США, которые за неделю сократились на единицу – до 765 шт. Также появились новости о приостановке добычи на месторождении Шарара (ок. 200 тыс. барр./день) в Ливии в связи с забастовкой рабочих. Диапазон 50-53 доллара/баррель остается актуальным на ближайшее время", - отмечает аналитик Промсвязьбанка Екатерина Крылова.