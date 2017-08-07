Рассчитываем в августе увидеть движение индекса ММВБ к уровню 2050 пунктов - Промсвязьбанк

"Мировые рынки по-прежнему испытывают недостаток сильных драйверов для роста, хотя настроения на рынках остаются «бычьими», - указывает эксперт Промсвязьбанка Евгений Локтюхов. - Определенную поддержку рынкам в начале недели оказывает пятничная статистика по рынку труда в США, обеспечившая восстановление рыночных ожиданий ускорения инфляции и повышения ключевой ставки ФРС (вероятность «хайка» до конца года, судя по фьючерсам на ставку ФРС, превысила 40%): число новых рабочих мест в американской экономике, без учета сельского хозяйства, составило в июле 209 тыс, что заметно превзошло консенсус Рейтер; динамика средних зарплат в США несколько ускорилась (0,3% м/м против 0,2% м/м в июне). Сильные данные позволили доллару окрепнуть, а индексу Dow Jones – в очередной раз обновить исторические максимумы. Статистика по США помогла и товарным рынкам".

Так, котировки нефти марки Brent смогли остаться в верхней части нашего целевого диапазона 50-53 долл./барр. Конъюнктуру мировых рынков в начале недели эксперт оценивает как умеренно позитивную: рассчитываем, что и индексы S&P500 и Nasdaq Composite смогут последовать за Dow Jones и обновить исторические максимумы. Из важных событий начала недели отметим технический комитет ОПЕК+ (сегодня-завтра), а также публикацию торгового баланса КНР (вторник). Вместе с тем, высокие оценки рынков развитых стран, сложная политическая обстановка в США, где сохраняется давление на Д.Трампа, а также скудный экономический календарь ближайших дней будут вести к сохранению сегментированного спроса на фондовые активы и сдерживать покупки на горизонте этой недели.

" Российский фондовый рынок смотрится в условиях стабильной рублевой цены на нефть достаточно неплохо, - заключает Е. Локтюхов. - Откат индекса ММВБ к 100-дневной средней мы считаем достаточно естественным, но полагаем, что потенциал дальнейшего снижения ограничен. Сегодня ждем нейтрального открытия торгов акциями, считая вероятным удержание индексом ММВБ зоны 1950-1970 пунктов. По-прежнему смотрим на перспективы рынка в августе позитивно, рассчитывая увидеть движение индекса ММВБ к следующему сильному уровню сопротивления, расположенному, по нашему мнению, вблизи отметки 2050 пунктов".