Целями EUR/USD могут стать уровни 1,16 и 1,13 - FxPro

"Пятничная статистика рынка труда США оказалась той хорошей новостью, которой так не хватало доллару последнее время. В моменте индекс доллара прибавлял более 1% процента, завершив торги пятницы серьёзным отскоком. Текущие данные представляют собой важный и весьма надёжный индикатор здоровья экономики, и это может стать началом коррекционного отскока американской валюты. Чуть более чем за месяц активного снижения USD потерял около 5%, и технический анализ подсказывает, что в самом скромном случае доллар способен прибавить ещё процент с текущих уровней. Более широкая волна коррекции способна вернуть доллару все его потери июля и июня, то есть помочь набрать ему более 3,5% с текущих уровней в 93,4 по USDX. По паре EUR/USD соответствующими целями станут уровни 1,16 и 1,13", - отмечает финансовый аналитик FxPro Александр Купцикевич.