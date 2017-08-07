Нефть потянет фондовые индексы вниз - "Алор Брокер"

"Нефтяные котировки продолжают находиться выше отметки 52 доллара за баррель смеси Brent, благодаря различным статданным из США. В частности, появились данные по снижению числа нефтяных буровых установок в США. Сегодня инвесторы ждут итоги встречи производителей нефти в Абу-Даби, на которой будут обсуждаться соглашения о сокращении объема добычи. Американские фондовые индексы продолжают бить рекорды из-за хорошей статистики с американского рынка труда. На последней сессии они прибавили 0,2-0,3%.

Российский фондовый рынок сегодня может продемонстрировать коррекционное снижение вслед за ценами на нефть, индекс РТС упадет в пределах 1%. Курсы доллара и евро поднимутся до 60,2 и 71 руб., соответственно.

Из акций к покупкам можно рекомендовать бумаги металлургов (ММК, НЛМК), Газпрома и Сбербанка, цены на которые повышаются в последние дни на фоне сильной нефти. Короткие позиции имеет смысл удерживать по акциям Транснефти, Магнита и Татнефти, цены которых пробивают локальные уровни поддержки", - прогнозирует аналитик "Алор Брокер" Кирилл Яковенко.